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الجزائر
بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون

بوغالي يشارك في مراسم تشييع جنازة الرئيس الإيراني

الشروق أونلاين
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بوغالي يشارك في مراسم تشييع جنازة الرئيس الإيراني

 يشارك رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في مراسم تشييع جنازة رئيس الجمهورية الإيرانية الراحل، إبراهيم رئيسي ومرافقيه،.

وحسب ما أفاد به بيان للمجلس، اليوم الأربعاء، فقد كان في “استقبال بوغالي، لدى وصوله إلى مطار طهران الدولي، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني السيد أبو الفضل عموئي، و سفير الجزائر لدى الجمهورية الإيرانية، علي عروج”.

ورافق رئيس المجلس في هذه المهمة، يضيف المصدر، كل من وزير المجاهدين و ذوي الحقوق، العيد ربيقة، ونائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، رئيس المجموعة البرلمانية للصداقة (الجزائر- إيران)، خرفي موسى، إلى جانب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية الجزائرية في الخارج بمجلس الأمة، محمد عمرون.

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