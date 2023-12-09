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بوغالي يشارك في مراسم تنصيب الرئيس الأرجنتيني الجديد

الشروق أونلاين
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بوغالي يشارك في مراسم تنصيب الرئيس الأرجنتيني الجديد

يشارك رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، الأحد، في مراسم تنصيب الرئيس الأرجنتيني الجديد، خافيير ميلي.

وجاء في بيان للمجلس: “ممثلا لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، توجه السيد إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، اليوم السبت، إلى جمهورية الأرجنتين للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس المنتخب، السيد خافيير ميلي”.

وأضاف ذات المصدر أن مراسم التنصيب ستجري الأحد بحضور عديد المدعوين من رؤساء الدول والحكومات وممثليهم من مختلف دول العالم”.

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