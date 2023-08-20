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الجزائر

بوغالي يشرع في زيارة رسمية إلى إيران

الشروق أونلاين
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بوغالي يشرع في زيارة رسمية إلى إيران
أرشيف

 يشرع رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، الأحد، في زيارة رسمية إلى إيران تستغرق أربعة أيام..

وحسب ما افاد به بيان للمجلس سيشرع ابراهيم بوغالي، الأحد، في زيارة رسمية إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية تستغرق أربعة أيام.

وتأتي هذه الزيارة تلبية لدعوة وجهها لبوغالي نظيره محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإيراني.

وسيكون لوغالي، خلال مدة إقامته، لقاءات ستجمعه ببعض كبار المسؤولين في الجمهورية وستكون فرصة مواتية لاستعراض واقع التعاون القائم بين البلدين وسبل ترقيته في شتى المجالات.

وسيخصص جانب من هذه الزيارة لبرنامج منوع يتضمن التنقل إلى مواقع ومقرات مختلفة ذات طابع إقتصادي وثقافي.

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