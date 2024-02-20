بوغالي يصل إلى الأردن ويجيري محادثات مع رئيس مجلس النواب

أجرى إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، الثلاثاء، محادثات رسمية مع نظيره الأردني، أحمد الصفدي، تطرق فيها على عمق العلاقات الجزائرية الأردنية وأهمية تعزيزها.

وفي بيان صادر عن الدائرة الإعلامية التابعة للمجلس الشعبي الوطني، نوّه بوغالي “العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين، ودعا إلى تعزيزها على شتى المستويات بدء من شقها البرلماني وذلك من خلال تفعيل برتوكول إطار التعاون البرلماني الموقع بين الهيئتين، كما حث على استغلال المناخ المحفز للأعمال والاستثمارات في البلدين”.

وركز بوغالي خلال محادثاته الثنائية على نظيره الأردني، على “القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية، مجددا تنديده بجرائم الإبادة والتدمير التي يمارسها الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية”، وذكر السيد بوغالي، في هذا المقام، ييف البيان “بالموقف الجزائري الرافض لما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى الجهود التي يقودها الرئيس عبد المجيد تبون لوقف العدوان الهمجي على سكان القطاع، لاسيما وأن الجزائر عضو غير دائم في مجلس الأمن للأمم المتحدة”.