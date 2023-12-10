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الجزائر

بوغالي يصل الأرجنتين للمشاركة في تنصيب الرئيس الجديد

الشروق أونلاين
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بوغالي يصل الأرجنتين للمشاركة في تنصيب الرئيس الجديد

حل رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، ليلة الأحد، بالعاصمة الأرجنتينية بيونس ٱيرس، للمشاركة في تنصيب رئيس البلاد.

وحسب بيان للمجلس، فقد وصل بوغالي، ليلة السبت إلى الأحد إلى “بيونس ٱيرس” عاصمة جمهورية الأرجنتين تحسبا لمشاركته في تنصيب رئيسها المنتخب خافيير مليي.

وكان في استقبال بوغالي لدى وصوله إلى مطار العاصمة ممثلون عن السلطات الأرجنتينية وسفارة الجزائر بهذا البلد.

وينتظر أن تجري مراسم التنصيب بمقر البرلمان الأرجنتيني الأحد وذلك بحضور عديد ممثلي الدول والحكومات.

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