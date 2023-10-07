بوغالي يعبّر عن إدانته الشديدة لممارسات الاحتلال الهمجية في غزة

في اجتماع لمكتب المجلس الشعبي الوطني

أعرب رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي يوم السبت، عن تنديده الشديد بممارسات الاحتلال الصهيوني الهمجية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وندّد بوغالي في افتتاح اجتماع لمكتب المجلس “بما يرتكبه الاحتلال الصهيوني من ممارسات همجية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة. والتي أدت إلى استشهاد العشرات من الأبرياء”.

وقال بوغالي إن جرائم الاحتلال ترتكب “في ظل صمت المجتمع الدولي أمام هذه الغطرسة والتمادي في الإجرام والإرهاب على شعب مضطهد في أرضه”.

وأسفر قصف قوات الاحتلال عن ارتقاء 198 شهيدا، وإصابة أكثر من 1600 جريح. فيما كبّدت عملية “طوفان الأقصى” التي نفذتها الفصائل الفلسطينية في وقت مبكر من اليوم مقتل أكثر من 200 إسرائيلي.