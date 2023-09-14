بوغالي يعزي نظيره الليبي في ضحايا الفيضانات

بعث رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، رسالة تعزية ومواساة إلى نظيره رئيس مجلس النواب لدولة ليبيا المستشار عقيلة صالح عيسى وذلك أثر الفيضانات التي اجتاحت عدة مناطق في ليبيا.

وجاء في رسالة التعزية: “تلقيت ببالغ الحزن والأسى خبر السيول والفيضانات التي ضربت عدة مناطق في دولة ليبيا الشقيقة، وخلفت العديد من القتلى والجرحى، وأمام هذا المصاب الجلل لا يسعني إلا أن أتقدم إلى معاليكم بإسمي الخاص ونيابة عن كافة نواب المجلس الشعبي الوطني الجزائري بأخلص التعازي وأصدق مشاعر المواساة “.

وأضاف بوغالي “أعرب لسيادتكم ومن خلالكم لكافة أسر المتوفين والمصابين عن تضامننا الكامل مع الشعب الليبي الشقيق، سائلا المولى العلي القدير أن يعينكم عن تجاوز هذه المحنة العصيبة.