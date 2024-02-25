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الجزائر
على هامش تشييع الرئيس هاغ غينغوب:

بوغالي يلتقي الرئيس الناميبي الأسبق ونائب رئيس ناميبيا

الشروق أونلاين
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بوغالي يلتقي الرئيس الناميبي الأسبق ونائب رئيس ناميبيا
المجلس الشعبي الوطني (فيسبوك)
رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، خلال تشييع الرئيس الناميبي هاغ غينغوب.

التقى رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، على هامش تشييع الرئيس هاغ غينغوب، كلا من الرئيس الأسبق لناميبيا، سام نجوما، نائب رئيس جمهورية ناميبيا، نيتومبو ناندي ندايتوا، حسب ما أفاد به المجلس في بيان.

حسب ذات المصدر، عبر كل من الرئيس الأسبق لناميبيا ونائب رئيس جمهورية ناميبيا عن امتنانهما لإيفاد رئيس الجمهورية ممثلا عنه للمشاركة في مراسم التشييع.

كما أعربا “عن عميق شكرهما للكلمة التي ألقاها السيد ابراهيم بوغالي وما تضمنته من مشاعر المواساة التي خففت بعضا من ألم فقدان مثل تلك الشخصية الوطنية“.

السيد نجوما والسيدة ندايتوا أكدا أيضا خلال لقائها ببوغالي “ضرورة المضي قدما في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتوطيد أواصر التعاون بين الشعبين اللذين يمثلان شعبا واحدا على حد وصف نائب رئيس الجمهورية.”

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