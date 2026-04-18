بوغالي يلتقي رئيس الجمعية الوطنية التركية الكبرى  

استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اليوم السبت بمدينة إسطنبول التركية من قبل رئيس الجمعية الوطنية التركية الكبرى نعمان قورتولموش.

وأفاد بيان للمجلس أن اللقاء تم على هامش أشغال الجمعية العامة ال152 للاتحاد البرلماني الدولي.

وأوضح ذات المصدر أن اللقاء شكل مناسبة لاستعراض واقع العلاقات الثنائية التي تجمع الجزائر وتركيا, حيث تبادل الطرفان وجهات النظر حول سبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات, بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويعكس عمق الروابط التاريخية بينهما.

كما تناول الجانبان مستوى التعاون البرلماني بين المؤسستين التشريعيتين, مؤكدين على أهمية تكثيف التنسيق والتشاور والارتقاء بالعلاقات البرلمانية إلى آفاق أرحب, بما يعزز الدبلوماسية البرلمانية ويساهم في دعم القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحة الدولية.

وأشار البيان إلى أن اللقاء جرى بحضور كل من نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني والعضو الدائم بالاتحاد البرلماني الدولي محمد أنوار بوشويط والنائب بالمجلس الشعبي الوطني والعضو الدائم بالاتحاد البرلماني الدولي فريدة اليمي, إلى جانب عضوي مجلس الأمة فاتح بوطبيق وكمال خليفاتي.