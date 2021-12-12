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الجزائر

بوغالي ينشر تغريدة بمناسبة الذكرى الثانية لانتخاب الرئيس تبون

الشروق أونلاين
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بوغالي ينشر تغريدة بمناسبة الذكرى الثانية لانتخاب الرئيس تبون

استذكر رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي الذكرة الثانية لانتخاب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المصادفة لـ12 ديسمبر 2019، بنشر تغريدة عبر حسابه الرسمي.

وقال بوغالي في تغريدة له عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، الأحد، “تمر سنتان على انتخاب رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، التزم فيها بتعهداته من خلال قراراته الهامة، سياسيا، اقتصاديا و دبلوماسيا، انجازات و تحديات كبيرة في الافق من أجل استكمال إرساء ركائز الجزائر الجديدة”.

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