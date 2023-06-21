بوغالي يهنئ رئيس المجلس الوطني التركي الكبير الجديد

هنأ رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، الأربعاء، رئيس المجلس الوطني التركي نومان كورتولموش، بعد انتخابه مؤخرًا رئيسا للمجلس.

وبعث بوغالي رسالة تهنئة لنومان كورتولموش، هنأه فيها بمناسبة انتخابه رئيسا للمجلس الوطني التركي الكبير لجمهورية تركيا.

وأكد رئيس المجلس الوطني في الرسالة عزمه والتزامه التام بالعمل مع رئيس البرلمان التركي الجديد على كل ما من شأنه تعزيز التعاون بين الهيئتين التشريعيتين.

وتصدّر نومان كورتولموش نتائج الجولة الثانية لعملية الاقتراع لاختيار رئيس جديد للبرلمان التركي، حيث حصل على 321 صوتاً من أصل 586 نائباً شاركوا في عملية الاقتراع.​​​​​​​

ونال مرشح حزب الشعب الجمهوري تكين بينغول 131 صوتاً، بينما حصلت مرشحة حزب اليسار الأخضر تولاي حاتم أوغولاري أوروتش على 51 صوتاً، ومرشح حزب “إيي” جهان باتشاجي على 41 صوتاً.

بينما حصل مرشح حزب الديمقراطية والتقدم مصطفى ينر أوغلو على 15 صوتاً، ومرشحة حزب المستقبل سراب يازجي أوزبودون على 21 صوتاً.

وحصل مرشح حزب العمال التركي شرف الدين جان أطالاي على 3 أصوات، بينما اعتُبرت 3 أصوات غير صالحة.

التهنئة كاملة: