بوغالي يهنئ رئيس المجلس الوطني التركي الكبير الجديد
هنأ رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، الأربعاء، رئيس المجلس الوطني التركي نومان كورتولموش، بعد انتخابه مؤخرًا رئيسا للمجلس.
وبعث بوغالي رسالة تهنئة لنومان كورتولموش، هنأه فيها بمناسبة انتخابه رئيسا للمجلس الوطني التركي الكبير لجمهورية تركيا.
وأكد رئيس المجلس الوطني في الرسالة عزمه والتزامه التام بالعمل مع رئيس البرلمان التركي الجديد على كل ما من شأنه تعزيز التعاون بين الهيئتين التشريعيتين.
وتصدّر نومان كورتولموش نتائج الجولة الثانية لعملية الاقتراع لاختيار رئيس جديد للبرلمان التركي، حيث حصل على 321 صوتاً من أصل 586 نائباً شاركوا في عملية الاقتراع.
ونال مرشح حزب الشعب الجمهوري تكين بينغول 131 صوتاً، بينما حصلت مرشحة حزب اليسار الأخضر تولاي حاتم أوغولاري أوروتش على 51 صوتاً، ومرشح حزب “إيي” جهان باتشاجي على 41 صوتاً.
بينما حصل مرشح حزب الديمقراطية والتقدم مصطفى ينر أوغلو على 15 صوتاً، ومرشحة حزب المستقبل سراب يازجي أوزبودون على 21 صوتاً.
وحصل مرشح حزب العمال التركي شرف الدين جان أطالاي على 3 أصوات، بينما اعتُبرت 3 أصوات غير صالحة.
التهنئة كاملة:
السيد الرئيس وأخي العزيز
لقد تلقيت ببالغ السرور خبر انتخابكم رئيسا للمجلس الوطني الكبير لجمهورية تركيا الشقيقة، إثر انتخابات ديمقراطية نالت أسمى مراتب التقدير والعرفان، وأكدت مجددا مدى ترسخ المبادئ والقيم الديمقراطية لدى الأمة التركية.
وبهذه المناسبة، أتقدم إليكم باسمي الخاص ونيابة عن السيدات والسادة أعضاء المجلس الشعبي الوطني الجزائري، بأصدق عبارات التهاني والتبريكات على هذه الثقة وهذا التشريف الذي حظيتم به متمنيا لكم كل التوفيق والسداد في مهامكم السامية.
وأغتنم هذه الفرصة، لأؤكد لكم عزمي والتزامي التام بالعمل معكم على كل ما من شأنه تعزيز التعاون بين هيئتينا التشريعيتين، بما يزيد من تعميق وتوثيق الروابط التاريخية والأخوية التي جمعت على الدوام بين بلدينا وشعبينا الشقيقين.
وإلى أن تتاح لنا فرصة الالتقاء بشخصكم الكريم، تفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير