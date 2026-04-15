بوغالي يُجري مباحثات مع رئيس مجلس النواب المصري

أجرى رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، الثلاثاء، لقاء ثنائيا مع رئيس مجلس النواب المصري، هشام بدوي، وذلك قبيل افتتاح أشغال الجمعية العامة الـ152 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بمدينة إسطنبول بجمهورية تركيا.

وحسب ما أفاد به بيان للمجلس، تطرق الطرفان إلى واقع العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادلا وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأشاد بوغالي بهذه المناسبة بمستوى العلاقات القائمة، مستعرضًا الروابط التاريخية وأواصر الأخوة التي تجمع الشعبين الشقيقين.

وفي الختام، شدد بوغالي على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي بين الجزائر وجمهورية مصر في مختلف المجالات، بما في ذلك التعاون البرلماني، بما يتماشى مع حرص قيادتي البلدين على الارتقاء بالعلاقات نحو آفاق مزدهرة.