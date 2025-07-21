بوغالي يُدين مخطط تهويد الحرم الإبراهيمي الشريف

أدان رئيس الاتحاد البرلماني العربي ورئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، في بيان، مخطط الكيان الصهيوني المتعلق بتهويد الحرم الإبراهيمي الشريف.

وجاء في البيان أن “الاتحاد البرلماني العربي يُعرب عن إدانته واستنكاره الشديدين لمخطط سلطات الكيان الصهيوني القاضي بنقل سلطة إدارة الحرم الإبراهيمي الشريف والإشراف عليه من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية وبلدية الخليل إلى سلطة الاحتلال الصهيوني”.

وأكد الاتحاد أن هذا المخطط يُمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق الدينية والثقافية للشعب الفلسطيني، ويُشكل تهديدًا خطيرًا للأمن والاستقرار في المنطقة، كما يُعدّ استفزازًا لمشاعر المسلمين في كل أصقاع العالم.

وشدَّد الاتحاد في بيانه على رفضه القاطع لمثل هذه المخططات الإجرامية التي تستهدف طمس هوية الشعب الفلسطيني، داعيًا المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية والعمل على ضمان عدم المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم الإبراهيمي وجميع الأماكن المقدسة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.