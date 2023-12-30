بوغالي يُعزي في وفاة اللواء المتقاعد خالد نزار
تقدم رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، بتعازيه إلى عائلة اللواء المتقاعد، وزير الدفاع الأسبق، المجاهد المرحوم خالد نزار، الذي توفي الجمعة بعد مرض عضال.
وقال بوغالي في رسالة التعزية: “تلقيت بحزن و أسى نبأ وفاة المجاهد اللواء خالد نزار، أسأل الله تعالى أن يتغمده برحمته الواسعة، وإثر هذا المصاب الأليم لا يسعني إلا أن أتقدم إلى عائلته و إلى كل منتسبي عائلتي الثورة التحريرية و الجيش الوطني الشعبي بأخلص التعازي راجيا من الله تعالى أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة”.