بوغبا يبعد زجاجة خمر من أمامه في مؤتمر صحفي ويثير ضجة!

أثار اللاعب الدولي الفرنسي المسلم، بول بوغبا، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن قام بإبعاد زجاجة خمر من أمامه في مؤتمر صحفي، ووضعها على الأرض.

وأظهر مقطع مصور تم تداوله على نطاق واسع بوغبا وهو يبعد زجاجة من بيرة “هينيكين”، خلال مشاركته في مؤتمر صحفي، عقب مباراة بلاده مع ألمانيا، الثلاثاء، في بطولة أمم أوروبا، والتي انتهت بفوز فرنسا.

وجاء تصرف بوغبا عقب يوم من إزالة نجم المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو لزجاجتين من المشروبات الغازية لشركة كوكا كولا، في حادثة تسببت بخسائر في القيمة السوقية للشركة.

وتُعد “كوكا كولا”، و”هينيكين” من الرعاة الرئيسيين لبطولة أمم أوروبا 2020.

وأشاد ناشطون بتصرف بوغبا الواعي، ومع أن منهم من قال بأنه سار على خطى رونالدو وقلده، إلا أن آخرين اعتبروا ما قام به أفضل بكثير لأنه أزال مشروبا محرما، بينما أزال الآخر مشروبا غازيا.

وهاجم البعض اللاعب المسلم وأشاروا إلى القرط الذي في أذنه، لافتين إلى أن الأولى هو إزالته لأن وضعه يتنافى مع تعاليم الدين.

يذكر أن بوغبا اعتنق الإسلام في العام 2019، كما أنه صلى مع أصدقائه قبل أن يسلم، وصرح بأنه شعر براحة نفسية كبيرة.

ونقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية آنذاك عن بوغبا قوله إنه كان يسأل نفسه حول الكثير من الأشياء قبل أن يتحول إلى الإسلام ويصبح “أكثر هدوءا من داخله”، وإن مروره بفترة عصيبة من حياته جعله يقرر الاطلاع على الدين ومتابعة عدد من أصدقائه واللجوء إلى الإيمان.