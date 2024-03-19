بوغبا يحظى بدعم الملايين بعد العقوبة

حصد النجم الفرنسي بول بوغبا ملايين الإعجابات بسبب منشوراته الدينية في شهر رمضان المبارك، وآخرها منشور علّق فيه على قرار إيقافه لمدة 4 سنوات، بسبب تناوله هرمون التستوستيرون المحظور.

وفي منشور عبر حسابه على “إنستغرام” قال اللاعب المسلم بوغبا “لم يسبق أن تعلمت وكبرت بهذا القدر في عام واحد، الاختبارات التي قدرها الله لا مفر منها، ومن السهل النظر إلى الجوانب السيئة فقط ولكن مهما يكن.. الحمد لله”.

وأضاف : “الحمد لله على السراء والضراء والأوقات الصعبة وأوقات اليسر”، وذلك في إشارة واضحة على الإيقاف الطويل.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paul Labile Pogba (@paulpogba)

وتلقى بوغبا دعما كبيرا من جماهير كرة القدم التي كتبت له أكثر من 50 ألف تعليق إضافة إلى أكثر من مليوني إعجاب، وتضاعفت أعداد الإعجابات في بداية شهر رمضان على منشور كتب فيه “رمضان كريم” مع صورة له في المسجد الحرام، حيث يحرص دائما على أداء العمرة.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paul Labile Pogba (@paulpogba)

وكان بوغبا أعلن على “إنستغرام” أنه “سيستأنف” ضد قرار الإيقاف أمام محكمة التحكيم الرياضية.