-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بوغبا يحظى بدعم الملايين بعد العقوبة

عمر سلامي
  • 997
  • 0
بوغبا يحظى بدعم الملايين بعد العقوبة
ح.م
بول بوغبا

حصد النجم الفرنسي بول بوغبا ملايين الإعجابات بسبب منشوراته الدينية في شهر رمضان المبارك، وآخرها منشور علّق فيه على قرار إيقافه لمدة 4 سنوات، بسبب تناوله هرمون التستوستيرون المحظور.

وفي منشور عبر حسابه على “إنستغرام” قال اللاعب المسلم بوغبا “لم يسبق أن تعلمت وكبرت بهذا القدر في عام واحد، الاختبارات التي قدرها الله لا مفر منها، ومن السهل النظر إلى الجوانب السيئة فقط ولكن مهما يكن.. الحمد لله”.

وأضاف : “الحمد لله على السراء والضراء والأوقات الصعبة وأوقات اليسر”، وذلك في إشارة واضحة على الإيقاف الطويل.

وتلقى بوغبا دعما كبيرا من جماهير كرة القدم التي كتبت له أكثر من 50 ألف تعليق إضافة إلى أكثر من مليوني إعجاب، وتضاعفت أعداد الإعجابات في بداية شهر رمضان على منشور كتب فيه “رمضان كريم” مع صورة له في المسجد الحرام، حيث يحرص دائما على أداء العمرة.

وكان بوغبا أعلن على “إنستغرام” أنه “سيستأنف” ضد قرار الإيقاف أمام محكمة التحكيم الرياضية.

مقالات ذات صلة
 “محرز هو من طلب الإعفاء.. تحدثت مع سليماني.. وفيغولي وبلايلي ضحية المنافسة”

 “محرز هو من طلب الإعفاء.. تحدثت مع سليماني.. وفيغولي وبلايلي ضحية المنافسة”

الهلال السوداني يتلقى الموافقة للمشاركة في الدوري التنزاني

الهلال السوداني يتلقى الموافقة للمشاركة في الدوري التنزاني

بِالفيديو: عطال يُسجّل على طريقة مارادونا.. وأوّل طرد في مشواره الرّياضي

بِالفيديو: عطال يُسجّل على طريقة مارادونا.. وأوّل طرد في مشواره الرّياضي

بيتكوفيتش يُحضر للقيام بثورة تكتيكية في المنتخب الوطني

بيتكوفيتش يُحضر للقيام بثورة تكتيكية في المنتخب الوطني

مبلغ تسريح عمورة يفوق 37 مليون يورو

مبلغ تسريح عمورة يفوق 37 مليون يورو

بِالفيديو: تدريبات البوليفيين قبيل مواجهة “الخضر”

بِالفيديو: تدريبات البوليفيين قبيل مواجهة “الخضر”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد