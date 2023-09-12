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رياضة

بوغبا يسقط في فخ المنشطات

عمر سلامي
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بوغبا يسقط في فخ المنشطات
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بول بوغبا

قررت الوكالة الإيطالية لمكافحة المنشطات إيقاف لاعب وسط جوفنتوس ومنتخب فرنسا بوغبا، مؤقتاً، بعد ثبوت تعاطيه هرمون التستوستيرون المحظور.

وقالت الوكالة الإيطالية في بيان لها: “تعلن المحكمة الوطنية لمكافحة المنشطات أنه وفقاً لتوصية المدعي العام الوطني لمكافحة المنشطات، أنها أصدرت قراراً بالإيقاف المؤقت بحق بول لابيل بوغبا”.

وحسب الصحافة الإيطالية، فإن بوغبا سقط في فحص المنشطات الذي خضع له بعد مباراة ناديه جوفنتوس ومضيفه أودينيزي في المرحلة الأولى من الدوري، التي لم يشارك فيها.

وأكدت وكالة الأنباء الإيطالية “أنسا” أن بوغبا أظهر مستويات مرتفعة من هرمون التستوستيرون في اختبار الدم الذي أجراه بعد مباراة أودينيزي في 20 أوت الماضي.

وبإمكان اللاعب أن يطلب تحليلًا مضاداً للتأكد من عدم وجود أخطاء في العينة.

وفي غضون الأيام السبعة المقبلة، سيتم تحليل العينة الثانية بواسطة المختبر نفسه الذي قام بفحص العينة الأولى.

ويواجه بوغبا خطر الإيقاف لمدة تصل إلى أربعة أعوام وفق الإعلام الإيطالي، إذا تبين أنه تناول المنشطات.

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