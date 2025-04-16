بوغرارة يستثمر في عودة الجماهير للإطاحة بـ”العميد”

اتحاد بسكرة

يعلّق مدرب اتحاد بسكرة لمين بوغرارة آمالا كبيرة لتحسين وضعية النادي، خاصة بعد التعادل الثمين الذي عاد به زملاء خوالد من تيزي وزو على حساب شبيبة القبائل، في مباراة كشفت على إرادة أبناء الزيبان واستماتتهم الدفاعية، وهو الأمر الذي يفرض التعامل بأكثر جدية وواقعية مع مباراة نهاية الأسبوع أمام مولودية الجزائر..

خاصة وأن ذلك يتزامن مع عودة أنصار اتحاد بسكرة بعد عقوبة حرمتهم من الواجد في مدرجات العالية لعدة مباريات، وهي فرصة مهمة بحسب أسرة النادي لاستعادة هيبة الملعب وكذلك تحقيق فوز من شأنه أن يفتح مزيدا من الآفاق للابتعاد تدريجيا عن منطقة الخطر، مادام أن ورقة البقاء أصبحت تلعب بين خمسة أو ستة أندية، ما يفرض آليا على العناصر البسكرية عدم التسامح فوق ميدانهم، وفي مقدمة ذلك مباراة هذا السبت أمام مولودية الجزائر التي ستكون اختبارا صعبا وهاما للعناصر البسكرية أمام منافس يقود ريادة البطولة، إلا أن الطاقم الفني يعول على إرادة اللاعبين ومساندة الأنصار من أجل رفع التحدي لحسم نقاط هذه المواجهة التي تعد واحدة من المنعرجات الحاسمة التي يخوضها الاتحاد في بطولة هذا الموسم، وعلى ضوء ذلك تتضح الكثير من المعالم بخصوص إمكانية تعزيز حظوظ البقاء من عدمه.