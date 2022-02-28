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رياضة

بوفون باقٍ في حراسة المرمى حتى 46 سنة!

الشروق الرياضي
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بوفون باقٍ في حراسة المرمى حتى 46 سنة!

يستمرّ حارس المرمى الإيطالي الشهير جانلويجي بوفون في ممارسة كرة القدم الاحترافية، حتى 46 سنة من العمر، على الأقلّ.

وأعلن المسؤول الأمريكي كايل كراوس مالك أسهم ورئيس نادي بارما الإيطالي في مؤتمر صحفي نشّطه، الإثنين، عن تمديد عقد حارس المرمى جانلويجي بوفون حتى صيف 2024.

وكان الحارس بوفون (44 سنة)، قد عاد إلى فريقه بارما الإيطالي في الصيف الماضي، بِعقدٍ تنقضي مدّته في الفصل ذاته من عام 2023.

واستهلّ جانلويجي بوفون مشواره الاحترافي لدى فئة الأكابر، في فريق بارما موسم 1994-1995.

واستطاع بوفون أن يُزيّن رفوف خزانته بِعدّة تتويجات غالية، أبرزها كأس العالم مع منتخب بلاده إيطاليا في عام 2006، وكأس الاتحاد الأوروبي في عام 1999 مع نادي بارما، و10 ألقاب بطولة محلّية مع نادي جوفانتوس، وآخر في فرنسا مع نادي باريس سان جيرمان.

وفي الموسم الحالي، شارك بوفون في 23 مباراة بِرسم بطولة إيطاليا للقسم الثاني، من أصل 26 مواجهة خاضها فريقه بارما، الذي يتموقع في الرّتبة الـ 13، ضمن لائحة تضمّ 20 ناديا. مع تسجيل تصدّيه لِثلاث ركلات جزاء.

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