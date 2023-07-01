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رياضة

بوفون يتلقى عرضا من الدوري السعودي

عمر سلامي
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بوفون يتلقى عرضا من الدوري السعودي
أرشيف
جانلويجي بوفون

أكدت تقارير إعلامية أن الحارس المخضرم جانلويجي بوفون، تلقى عرضا للانتقال إلى الدوري السعودي.

وقال الصحفي الإيطالي الشهير جيانلوكا دي مارزيو، أن بوفون تلقى عرضا من الدوري السعودي.

وأضاف الصحفي جيانلوكا دي مارزيو أن بوفون سيتخذ قراره بمواصلة اللعب أو الاعتزال.

وتابع دي مارزيو أن حارس نادي بارما، إما أن يواصل مع ناديه الحالي الذي لا يزال مرتبطا معه لمدة سنة، أو ينتقل إلى ناد آخر، والخيار الثالث هو الاعتزال.

ويلعب بوفون البالغ من العمر 45 سنة، لنادي بارما الإيطالي، الذي بدأ معه مسيرته.

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