بوفون يتلقى عرضا من الدوري السعودي

أكدت تقارير إعلامية أن الحارس المخضرم جانلويجي بوفون، تلقى عرضا للانتقال إلى الدوري السعودي.

وقال الصحفي الإيطالي الشهير جيانلوكا دي مارزيو، أن بوفون تلقى عرضا من الدوري السعودي.

وأضاف الصحفي جيانلوكا دي مارزيو أن بوفون سيتخذ قراره بمواصلة اللعب أو الاعتزال.

#Calciomercato | @1913parmacalcio, #Buffon non ha ancora deciso se continuerà a giocare o meno. Potrebbe rimanere, smettere o andare in Arabia Saudita: deciderà nelle prossime ore https://t.co/xuQG39l4NS — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) June 30, 2023

وتابع دي مارزيو أن حارس نادي بارما، إما أن يواصل مع ناديه الحالي الذي لا يزال مرتبطا معه لمدة سنة، أو ينتقل إلى ناد آخر، والخيار الثالث هو الاعتزال.

دي مارزيو [🌖]:

سيقرر الأسطورة جيانلويجي بوفون مستقبله خلال الساعات المقبلة اما الاستمرار مع بارما او الذهاب الى للمملكة العربية السعودية او الأعتزال كلياً pic.twitter.com/NEOjljbPJQ — Curva Juventus (@CurvaJ) July 1, 2023

ويلعب بوفون البالغ من العمر 45 سنة، لنادي بارما الإيطالي، الذي بدأ معه مسيرته.