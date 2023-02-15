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رياضة

بوفون يساهم في حملة مساعدة متضرري زلزال تركيا وسوريا

عمر سلامي
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بوفون يساهم في حملة مساعدة متضرري زلزال تركيا وسوريا
ح.م
جانلويجي بوفون

انضم الحارس الإيطالي جانلويجي بوفون إلى حملة مساعدة متضرري الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا.

وكشف ميريح ديميرال، صخرة دفاع فريق أتالانتا الإيطالي، أن حارس المرمى بوفون انضم إلى حملة مساعدة متضرري ومنكوبي الزلزال المدمر.
ونشر ديميرال المدافع التركي على حسابه الخاص في موقع “تويتر” صورة لقفازات بوفون حارس مرمى فريق بارما الإيطالي. وعلق عليها بالقول “الحارس الأفضل في التاريخ جانلويجي بوفون يدعمنا بقفازاته الموقعة من طرفه”.

وأضاف ديميرال الذي سبق له حمل قميص جوفنتوس الإيطالي :”سنبيع قفازات الأسطورة في مزاد علني، وسيخصص الدخل بالكامل لمساعدة ضحايا الزلزال”.

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