بوفون يساهم في حملة مساعدة متضرري زلزال تركيا وسوريا
انضم الحارس الإيطالي جانلويجي بوفون إلى حملة مساعدة متضرري الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا.
وكشف ميريح ديميرال، صخرة دفاع فريق أتالانتا الإيطالي، أن حارس المرمى بوفون انضم إلى حملة مساعدة متضرري ومنكوبي الزلزال المدمر.
ونشر ديميرال المدافع التركي على حسابه الخاص في موقع “تويتر” صورة لقفازات بوفون حارس مرمى فريق بارما الإيطالي. وعلق عليها بالقول “الحارس الأفضل في التاريخ جانلويجي بوفون يدعمنا بقفازاته الموقعة من طرفه”.
Son adam @gianluigibuffon
Tarihin en iyisi Gianluigi Buffon imzalı eldivenleri ile destek oluyor.
Efsane’nin eldivenlerini açık artırmayla satışa çıkarıyoruz.
Gelir deprem bölgesinde kullanılmak üzere @ahbap ‘a bağışlanacaktır.
Katkıları için Deniz Agnelli’ye çok teşekkürler. pic.twitter.com/93GPWk9dgb
— Merih Demiral (@Merihdemiral) February 13, 2023
وأضاف ديميرال الذي سبق له حمل قميص جوفنتوس الإيطالي :”سنبيع قفازات الأسطورة في مزاد علني، وسيخصص الدخل بالكامل لمساعدة ضحايا الزلزال”.