بوفون يُقدّم هذا الاقتراح

قدّم أسطورة حراسة مرمى الكرة الإيطالية جانلويجي بوفون اقتراحات، بِشأن المنصب الذي كان ينتمي إليه.

وفي أحدث تصريحات أدلى بها لِصحيفة “توتو سبورت” الإيطالية، تحدّث بوفون عن خشبات المرمى، وقال: “الأبعاد ظلّت ثابتة منذ عام 1875، وربّما كانت كبيرة جدّا في تلك الفترة. ولكن اليوم، إذا نظرنا إلى البنية الجسدية لِبعض حرّاس المرمى، فإن ذلك يجعلك تُفكّر”.

وفي لعبة كرة القدم، يبلغ عرض المرمى 7.32م، أمّا الإرتفاع فيبلغ 2.44م.

وأضاف الحارس الفائز مع منتخب إيطاليا بِكأس العالم 2006: “يظهر تأثير طول حارس المرمى في التسديدات الطويلة جليّا. قبل 30 عاما، كانت كل 50 تسديدة تُؤدّي إلى 10 أهداف، بينما اليوم لا يوجد سوى ثلاثة أهداف. ومِن مسافة بعيدة، مِن الصعب جدّا تسجيل هدف في شباك حارس مرمى طوله مترين”. عِلما أن بوفون طوله فارع ويبلغ 1.92م.

وتستشير “الفيفا” مجلس الاتحاد الدولي لِكرة القدم (إيفاب)، قبل سنّ قوانين جديدة أو رفض المقترحات. على غرار ما تطرّق إليه جانلويجي بوفون بِشأن تمديد عرض وارتفاع خشبات المرمى بِبعض السنتيمترات.

وتتكوّن هيئة “إيفاب” من اتحادات الكرة في إنجلترا واسكتلندا وبلاد الغال وإيرلندا الشمالية، على اعتبار أنها مهد اللّعبة، ويحقّ لها سن اللّوائح التنظيمية لِهذه الرياضة.