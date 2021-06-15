بوقادوم في اجتماع عربي حول أزمة سد النهضة

يشارك وزير الخارجية صبري بوقادوم، الثلاثاء، في أشغال مجلس جامعة الدول العربية لبحث مستجدات سد النهضة.

وأعلن بوقادوم عبر حسابه الرسمي “أشارك اليوم بالعاصمة القطرية، الدوحة، في أشغال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب وكذا الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية لبحث مستجدات قضية سدّ النهضة الاثيوبي“.

وقال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السبت، لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية ، إن الاجتماع غير العادي للمجلس يعقد بناء على طلب من مصر والسودان.

وتعقد إثيوبيا آمالها في التنمية الاقتصادية وتوليد الكهرباء على سد النهضة. أما مصر فتخشى أن يعرض السد إمداداتها من المياه للخطر، في حين يساور السودان القلق من تأثيره على تدفق المياه إليه.

وذكر بيان مشترك من مصر والسودان، الأربعاء الماضي، ،أن البلدين اتفقا على تنسيق الجهود “لدفع إثيوبيا على التفاوض بجدية” على اتفاق بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.