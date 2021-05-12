بوقادوم والكوني يبحثان التعاون بين الجزائر وليبيا

أجرى وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقادوم، الأربعاء مكالمة هاتفية مع نائب رئيس المجلس الرئاسي لدولة ليبيا، موسى الكوني، تناولا فيها الطرفان سبل تعزيز العلاقات الإقتصادية من خلال تذليل الصعوبات أمام رجال الأعمال.

وكتب بوقادوم في تغريدة له عبر صفحته الرسمية “تويتر”، “‏في اتصال هاتفي مع نائب رئيس المجلس الرئاسي لدولة ليبيا، الأخ العزيز موسى الكوني، ناقشنا سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتذليل الصعوبات أمام رجال الأعمال من الجانبين، فضلا عن آفاق الدفع بالعملية السياسية لحل الأزمة في هذا البلد الشقيق”.