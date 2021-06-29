بوقادوم يشارك في اجتماع مجموعة العشرين بإيطاليا

يشارك وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقادوم، وبدعوة من نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين، المزمع عقده يومي 29 و30 جوان الجاري، تحت اشراف الرئاسة الإيطالية.

وأفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية الثلاثاء، بأن “أشغال هذا الاجتماع سيتركز على مواضيع تتعلق بتعزيز النظام الدولي المتعدد الأطراف والحكومة العالمية وكذا الأمن الغذائي، هذا فضلا عن مسائل التنمية المستدامة والعمل الانساني خاصة في القارة الإفريقية، أخذا بعين الاعتبار التحديات التي تفرضها جائحة كورونا على جميع دول العالم”.

وأضاف البيان، أنه ينتظر أن يعرض بوقدوم، خلال اللقاء، مواقف الجزائر فيما يخص هذه المسائل وجهودها الرامية لتخفيف وطأة الجائحة وتجاوز آثارها على الصعيدين الاقليمي والدولي، عبر اضفاء ديناميكية ونجاعة أكبر على نشاط المؤسسات الدولية للتعاون المشترك”.

وعلى هامش أشغال هذا الاجتماع سيعقد بوقدوم، لقاءات ثنائية مع العديد من نظرائه المشاركين، لبحث العلاقات الثنائية والمسائل الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، يضيف البيان.