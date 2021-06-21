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بوقادوم يهنئ الأمين العام للأمم المتحدة على انتخابه لولايته الثانية

الشروق أونلاين
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بوقادوم يهنئ الأمين العام للأمم المتحدة على انتخابه لولايته الثانية

هنئ وزير الخارجية صبري بوقادوم، الإثنين، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بمناسبة إعادة انتخابه لولاية ثانية.

وعبر صفحته الرسمية “تويتر” قال بوقادوم “أجدد التهاني للسيد أنطونيو غوتيريش، بمناسبة إعادة انتخابه في منصب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، مؤكدا دعمنا التام واستعدادنا الكلي لمواصلة العمل معه في سبيل رفع التحديات غير المسبوقة التي يواجهها عالمنا اليوم وتحقيق مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة”.

وقد وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة ، الجمعة، على تعيين الأمين العام للمنظمة، أنطونيو غوتيريش، لولاية ثانية في المنصب. وكان مجلس الأمن الدولي أعرب عن دعمه لسعي غوتيريش لولاية ثانية.

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