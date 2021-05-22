بوقدوم: إفريقيا تعيش تهميشا في توزيع لقاحات كورونا

دعا وزير الخارجية صبري بوقدوم، إلى استعجال حلول لمشكل عدم المساواة في الحصول على اللقاحات المضادة لكورونا على المستوى الإفريقي.

وقال وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم، السبت، خلال اجتماع مجلس السلم والأمن حول مسألة “حصول البلدان الأفريقية على اللقاحات ضد جائحة كوفيد -19″، إن البلدان الأفريقية تتعرض بشكل مباشر للتحيز والتهميش، والذي يشار إليه عادة باسم “قومية اللقاح”.

ودعا بوقدوم القادة الأفارقة لخلق وعي عالمي بمخاطر الممارسات الحالية؛ وتعزيز الأمن الصحي لأفريقيا من خلال تطوير القدرات لتصنيع اللقاحات والمنتجات الطبية.

وكشف بوقدوم أنه وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، حتى أوائل ماي 2021 ، تم إعطاء أكثر من 1.59 مليار جرعة لقاح في جميع أنحاء العالم، مع أكثر من 84 ٪ منها إلى البلدان ذات الدخل المرتفع أو المتوسط ​​الأعلى.

وأضاف أن إفريقيا في المتوسط حصلت على ​​أقل من 2 من كل 100 (أي 2 في المائة).

وذكر بوقدوم في كلمته أن المنافسة الشرسة على اللقاحات دفعت العديد من البلدان إلى شراء كميات تتجاوز بكثير متطلباتها، تاركة دولًا أخرى، لا سيما في إفريقيا ، تكافح لحماية العاملين في مجال الرعاية الصحية والفئات الضعيفة.