بوقدوم: الأولوية اليوم هي وقف العدوان الوحشي على الفلسطينيين والتكفل السريع بمخلفاته

قال إن مصداقية النظام الدولي على المحك

أكد وزير الخارجية صبري بوقدوم أن الأولوية اليوم هي وقف العدوان الوحشي للاحتلال الصهيوني على الفلسطينين والتكفل السريع بالأزمة الإنسانية الكارثية التي خلفها، دون نسيان أو تناسى الأسباب الجذرية للصراع.

وقال بوقدوم، الأحد، في كلمته خلال الاجتماع الوزاري للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية “إن احتلال الأراضي الفلسطينية ومحاولات تكريس منطق القوة وسياسة الأمر الواقع على حساب الشعب الفلسطيني، هي الأسباب الرئيسية وراء معاناة الشعب الفلسطيني لأكثر من سبعة عقود”.

وأضاف بوقدوم ” إن هذه الاعتداءات السافرة التي تنتهك بصفة علنية كافة القوانين والأعراف الدولية ومواثيق حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، تضع مجددا مصداقية النظام الدولي المتعدد الأطراف على المحك.

واعتبر بوقدوم ان الحصانة الممنوحة للاحتلال، “تنذر بتماديه في ارتكاب أبشع الجرائم ومواصلة سياساته العنصرية بما يقوض آفاق حل عادل وشامل، ناهيك عن تـأزيم الأوضاع في المنطقة برمتها مثلما تؤكده الأحداث الراهنة”.

كما جدد وزير الخارجية موقف الجزائر وإدانتها القوية والصريحة للأعمال الهمجية التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني. كما تؤكد مرة أخرى موقفها المبدئي و الثابت المتـمثل في دعم القضية الفلسطينية العادلة، ووقوفها مع الأشقاء الفلسطينيين في هذه الظروف العصيبة.

ودعا بوقدوم المجتمع الدولي وبالخصوص مجلس الأمن للاضطلاع بمسؤولياته التاريخية والقانونية والأخلاقية في حماية الشعب الفلسطيني والعمل الفوري لوضع حد لآلة القتل والدمار ومواجهة الاعتداءات الوحشية على حياة وممتلكات هذا الشعب الشقيق وضمان احترام قواعد القانون الدولي.