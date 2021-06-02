بوقدوم ونظيره التوغولي يبحثان مستجدات الأوضاع في مالي

بحث وزير الخارجية صبري بوقدوم، الأربعاء، مع نظيره التوغولي روبار دوسي مستجدات الأوضاع في مالي وتنسيق المواقف في القضايا الإفريقية خلال مكالمة هاتفية جمتعهما.

وجاء في تغريدة لوزير الخارجية صبري بوقدوم على صفحته الرسمية:

تبادل الآراء وتنسيق المواقف حول مستجدات الأوضاع في المنطقة وبالخصوص في جمهورية مالي، شكلت المحاور الرئيسية للمكالمة التي جمعتني مع زميلي وأخي العزيز روبار دوسي، وزير خارجية جمهورية توغو.