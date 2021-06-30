بوقدوم يبحث الأوضاع في المنطقة مع نظيره من النيجر

تباحث وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم مع نظيره النيجري هاسومي مسعودو، التنسيق والتشاور حول الأوضاع في المنطقة وسبل تعزيز التعاون الثنائي.

وجاء في تغريدة لبوقدوم على صفحته الرسمية على تويتر “مع أخي هاسومي مسعودو، وزير خارجية جمهورية النيجر، على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين، للتشاور والتنسيق حول الأوضاع في المنطقة وسبل تعزيز العلاقات الثنائية”.