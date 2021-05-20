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الجزائر

بوقدوم يبحث تطورات الأوضاع في فلسطين خلال الاجتماع الطارئ للجمعية العامة الاممية

الشروق أونلاين
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بوقدوم يبحث تطورات الأوضاع في فلسطين خلال الاجتماع الطارئ للجمعية العامة الاممية

يُلقي وزير الخارجية صبري بوقدوم، الخميس، كلمة باسم المجموعة العربية أمام الاجتماع الطارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بتطورات الأوضاع في فلسطين وسبل إنهاء الجرائم المرتكبة ضده في القدس الشريف وباقي الأراضي المحتلة.

وسيلتقي بوقدوم حسب بيان لوزارة الخارجية، بصفته رئيسا للمجموعة العربية لهذا الشهر بمجموعة من كبار المسؤولين في الأمم المتحدة، على رأسهم الأمين العام، أنطونيوغوتيريش، ورئيس الجمعية العامة، دفولكانبوزكير، إلى جانب العديد من نظرائه المشاركين في أشغال هذا الاجتماع.

للتذكير، أمام اخفاق مجلس الأمن في اتخاذ موقف من هذه الأحداث المأساوية، بادرت كل من الجزائر، باسم المجموعة العربية، وجمهورية النيجر، باسم مجموعة منظمة التعاون الإسلامي، بطلب انعقاد الجمعية العامة، بهدف حمل منظمة الأمم المتحدة على الاضطلاع بالمسؤولية المنوطة بها بغية التوصل إلى وقف شامل للاعتداءات التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين واستعمال كافة الوسائل المتاحة في سبيل حمايتهم وحماية مقدساتهم.

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