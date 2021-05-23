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الجزائر

بوقدوم يترأس جلسة وزارية لمجلس السلم الافريقي حول الوضع في مالي

الشروق أونلاين
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بوقدوم يترأس جلسة وزارية لمجلس السلم الافريقي حول الوضع في مالي

يترأس وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم، الاثنين، جلسة وزارية  لمجلس السلم الافريقي ستخصص لبحث الوضع في مالي.

وتهدف الجلسة الى العمل على تعبئة الجهود الرامية الى دعم مسار الاستقرار في مالي، من أجل تحقيق السلم والأمن في منطقة الساحل بأكمله، وتثمين التقدم الذي تم إحرازه مؤخرا.

كما سيخصص هذا الاجتماع إلى دراسة التطورات الأخيرة في مالي، ومراجعة استنتاجات مجموعة دعم الانتقال في مالي، التي عقدت في لومي، بتاريخ 8 مارس الماضي، الى جانب ايجاد طرق يدعم من خلالها الاتحاد الافريقي الاصلاحات الانتخابية والدستورية, وكذا النظر في مساهمته، في انتخابات سلمية وشاملة وشفافة ذات مصداقية.

ويرتقب إلى جانب ذلك مناقشة سبل مساهمة الهيئة الافريقية في التنفيذ السريع لاتفاقية السلام والمصالحة في مالي أو ما يعرف بـ “اتفاقية الجزائر”، والتدابير الملموسة لتحسين الوضع الأمني هناك، واستعادة السلطة وتوفير الاحتياجات الاجتماعية الاساسية، إضافة الى مكافحة الارهاب والتطرف.

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