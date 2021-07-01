بوقدوم يتلقى اتصالا من نظيره السوري لهذا السبب!

تلقى وزير الخارجية، صبري بوقدوم، اتصالا من نظيره السوري، اتفق خلاله الطرفان على مواصلة العمل المشترك بين البلدين.

وجاء في تغريدة نشرها بوقدوم عبر صفحته الرسمية على تويتر”سررت باتصال أخي فيصل المقداد، وزير خارجية جمهورية سوريا الشقيقة”.

وأوضح “حيث أكدنا عزمنا المشترك على مواصلة جهودنا لتعزيز العلاقات الثنائية التاريخية وترسيخ سنة التشاور السياسي بين البلدين”.