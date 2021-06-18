بوقدوم يشارك في منتدى أنطاليا الدبلوماسي بتركيا 

قصد عرض نظرة الجزائر حول الأوضاع السائدة إقليميا

شارك وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم الجمعة، في فعاليات منتدى أنطاليا الدبلوماسي بتركيا، الذي انطلقت أشغاله بحضور مسؤولين رفيعي المستوى من مختلف دول العالم.

ومن المنتظر أن يعرض بوقادوم نظرة الجزائر حول الأوضاع السائدة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وكذا جهودها المستمرة لتفعيل الحلول السياسية والسلمية للنزاعات التي تهدد استقرار جوارها الإقليمي.

كما سيجري بوقدوم محادثات ثنائية مع العديد من نظرائه، على هامش جلسات الحوار والنقاشات.

كما سيناقش المشاركون في الطبعة الأولى لمنتدى أنطاليا التي تستمر ليومين، سبل إضفاء ديناميكية جديدة للدبلوماسية الدولية بغية وضع حد لمختلف الأزمات والصراعات الإقليمية والدولية.