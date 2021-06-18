-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
وزارة التربية تكشف عن موعد نشر نتائج “السانكيام”
الجزائر
قصد عرض نظرة الجزائر حول الأوضاع السائدة إقليميا

بوقدوم يشارك في منتدى أنطاليا الدبلوماسي بتركيا 

الشروق أونلاين
  • 42
  • 0
بوقدوم يشارك في منتدى أنطاليا الدبلوماسي بتركيا 

شارك وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم الجمعة، في فعاليات منتدى أنطاليا الدبلوماسي بتركيا، الذي انطلقت أشغاله بحضور مسؤولين رفيعي المستوى من مختلف دول العالم.

ومن المنتظر أن يعرض بوقادوم نظرة الجزائر حول الأوضاع السائدة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وكذا جهودها المستمرة لتفعيل الحلول السياسية والسلمية للنزاعات التي تهدد استقرار جوارها الإقليمي.

كما سيجري بوقدوم محادثات ثنائية مع العديد من نظرائه، على هامش جلسات الحوار والنقاشات.

كما سيناقش المشاركون في الطبعة الأولى لمنتدى أنطاليا التي تستمر ليومين، سبل إضفاء ديناميكية جديدة للدبلوماسية الدولية بغية وضع حد لمختلف الأزمات والصراعات الإقليمية والدولية.

مقالات ذات صلة
أجندة سياسية “مملوءة” تنتظر النواب الجدد!

أجندة سياسية “مملوءة” تنتظر النواب الجدد!

بالفيديو.. مواجهات مرعبة بين عائلتين ببريكة بسبب قضية أخلاقية 

بالفيديو.. مواجهات مرعبة بين عائلتين ببريكة بسبب قضية أخلاقية 

الأفلان..

الأفلان..

سيال: اضطرابات في توزيع المياه عبر عدة بلديات بالعاصمة

سيال: اضطرابات في توزيع المياه عبر عدة بلديات بالعاصمة

عرض فائض سكنات LPP للبيع في هذه الولايات..!

عرض فائض سكنات LPP للبيع في هذه الولايات..!

بعجي: الأفلان سيكون صوت الشعب في البرلمان

بعجي: الأفلان سيكون صوت الشعب في البرلمان

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد