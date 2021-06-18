بوقدوم يشارك في منتدى أنطاليا الدبلوماسي بتركيا
شارك وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم الجمعة، في فعاليات منتدى أنطاليا الدبلوماسي بتركيا، الذي انطلقت أشغاله بحضور مسؤولين رفيعي المستوى من مختلف دول العالم.
ومن المنتظر أن يعرض بوقادوم نظرة الجزائر حول الأوضاع السائدة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وكذا جهودها المستمرة لتفعيل الحلول السياسية والسلمية للنزاعات التي تهدد استقرار جوارها الإقليمي.
في منتدى أنطاليا الدبلوماسي، بجمهورية تركيا، للمشاركة في النقاشات حول سبل اضفاء ديناميكية جديدة للدبلوماسية الدولية واعتماد مقاربة جديدة في معالجة الأزمات والصراعات الإقليمية والدولية. pic.twitter.com/ZpHGTo7Wvk
— Sabri Boukadoum | صبري بوقدوم (@Boukadoum_S) June 18, 2021
كما سيجري بوقدوم محادثات ثنائية مع العديد من نظرائه، على هامش جلسات الحوار والنقاشات.
كما سيناقش المشاركون في الطبعة الأولى لمنتدى أنطاليا التي تستمر ليومين، سبل إضفاء ديناميكية جديدة للدبلوماسية الدولية بغية وضع حد لمختلف الأزمات والصراعات الإقليمية والدولية.