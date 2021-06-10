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بوقدوم يشارك في هذا الاجتماع الإفريقي الهام..!

الشروق أونلاين
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بوقدوم يشارك في هذا الاجتماع الإفريقي الهام..!

شارك وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، الخميس، في الاجتماع الأول للجنة العليا للاتحاد الإفريقي المعنية بالعقد الإفريقي للمهاجرين الأفارقة والسكان المنحدرين من أصل إفريقي “2021-2031”.

وجاء في بيان للوزارة “يندرج هذا الاجتماع في إطار تنفيذ قرار قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الإفريقي (رقم 807) الذي اعتمد خلال دورته الرابعة والثلاثين المنعقدة افتراضيا في شهر فيفري 2021”.

وتابع البيان “تم بموجبه إقرار إطار قانوني لتعزيز مشاركة المهاجرين الأفارقة والسكان المنحدرين من أصل إفريقي في دعم التنمية المستدامة للقارة وتجسيد أهداف أجندة  2063 وأهداف التنمية المستدامة 2030″.

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