-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

 بوقدوم يلتقي نظيره الأمريكي لأول مرة في برلين

الشروق أونلاين
  • 1011
  • 0
 بوقدوم يلتقي نظيره الأمريكي لأول مرة في برلين

التقى وزير الخارجية صبري بوقدوم، نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن لأول مرة على هامش مؤتمر برلين2 حول ليبيا.

وأوضح وزير الخارجية في صفحته عبر تويتر، أنه التقى وزراء خارجية الدول المشاركة في مؤتمر برلين 2 حول ليبيا، للتشاور والتنسيق بخصوص البيان الختامي وآفاق العملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة.

وأكد بوقادوم أن تعزيز التقدم المحرز لن يتم إلا عبر مسار ليبي-ليبي يحفظ هذا البلد الشقيق من كل أشكال التدخل الخارجي.

مقالات ذات صلة
السعيد بوتفليقة ومدير التشريفات السابق ووزراء في ملف فساد جديد

السعيد بوتفليقة ومدير التشريفات السابق ووزراء في ملف فساد جديد

الأحزاب المتفوّقة في التشريعيات تسارع الزمن لاقتحام الحكومة

الأحزاب المتفوّقة في التشريعيات تسارع الزمن لاقتحام الحكومة

توقيف شبكة لترويج الأوراق النقدية المزوّرة في الجلفة

توقيف شبكة لترويج الأوراق النقدية المزوّرة في الجلفة

مغترب يورط صهره في صفقة مشبوهة لاقتناء سفينة اسبانية!

مغترب يورط صهره في صفقة مشبوهة لاقتناء سفينة اسبانية!

طالب سكن يحاول حرق “مير” بوهران

طالب سكن يحاول حرق “مير” بوهران

هل سيزور هنية الجزائر في إطار جولته العربية؟

هل سيزور هنية الجزائر في إطار جولته العربية؟

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد