 بوقدوم يلتقي نظيره الأمريكي لأول مرة في برلين

التقى وزير الخارجية صبري بوقدوم، نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن لأول مرة على هامش مؤتمر برلين2 حول ليبيا.

وأوضح وزير الخارجية في صفحته عبر تويتر، أنه التقى وزراء خارجية الدول المشاركة في مؤتمر برلين 2 حول ليبيا، للتشاور والتنسيق بخصوص البيان الختامي وآفاق العملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة.

وأكد بوقادوم أن تعزيز التقدم المحرز لن يتم إلا عبر مسار ليبي-ليبي يحفظ هذا البلد الشقيق من كل أشكال التدخل الخارجي.