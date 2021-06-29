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بوقدوم يلتقي نظيره الأمريكي..وهذا ما قاله

الشروق أونلاين
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بوقدوم يلتقي نظيره الأمريكي..وهذا ما قاله

التقى وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، الثلاثاء، نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين.

وجاء في تغريدة نشرها وزير الخارجية صبري بوقدوم عبر صفحته على تويتر “سعيد بلقاء وزيرة الخارجية الأمريكية”.

وتابع “على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين لإجراء مشاورات حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، نتطلع إلى مزيد من تعميق حوارنا الاستراتيجي”.

 بوقدوم يلتقي نظيره الأمريكي لأول مرة في برلين

والتقى وزير الخارجية صبري بوقدوم، نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن لأول مرة على هامش مؤتمر برلين2 حول ليبيا.

وأوضح وزير الخارجية في صفحته عبر تويتر، أنه التقى وزراء خارجية الدول المشاركة في مؤتمر برلين 2 حول ليبيا، للتشاور والتنسيق بخصوص البيان الختامي وآفاق العملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة.

وأكد بوقادوم أن تعزيز التقدم المحرز لن يتم إلا عبر مسار ليبي-ليبي يحفظ هذا البلد الشقيق من كل أشكال التدخل الخارجي.

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