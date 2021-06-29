بوقدوم يلتقي نظيره الأمريكي..وهذا ما قاله
التقى وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، الثلاثاء، نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين.
وجاء في تغريدة نشرها وزير الخارجية صبري بوقدوم عبر صفحته على تويتر “سعيد بلقاء وزيرة الخارجية الأمريكية”.
Glad to catch up with US Secretary of State @SecBlinken on the margins of the G20 Ministerial meeting, for consultations on bilateral relations and regional issues of mutual concern. Looking forward to further deepen our strategic dialogue. pic.twitter.com/3aG0eF53A8
— Sabri Boukadoum | صبري بوقدوم (@Boukadoum_S) June 29, 2021
وتابع “على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين لإجراء مشاورات حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، نتطلع إلى مزيد من تعميق حوارنا الاستراتيجي”.
بوقدوم يلتقي نظيره الأمريكي لأول مرة في برلين
والتقى وزير الخارجية صبري بوقدوم، نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن لأول مرة على هامش مؤتمر برلين2 حول ليبيا.
وأوضح وزير الخارجية في صفحته عبر تويتر، أنه التقى وزراء خارجية الدول المشاركة في مؤتمر برلين 2 حول ليبيا، للتشاور والتنسيق بخصوص البيان الختامي وآفاق العملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة.
وأكد بوقادوم أن تعزيز التقدم المحرز لن يتم إلا عبر مسار ليبي-ليبي يحفظ هذا البلد الشقيق من كل أشكال التدخل الخارجي.
مع زملائي وزراء خارجية الدول المشاركة في مؤتمر برلين 2 حول ليبيا، للتشاور والتنسيق بخصوص البيان الختامي وآفاق العملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة. تعزيز التقدم المحرز لن يتم إلا عبر مسار ليبي-ليبي يحفظ هذا البلد الشقيق من كل أشكال التدخل الخارجي. pic.twitter.com/wX8kq5niIa
— Sabri Boukadoum | صبري بوقدوم (@Boukadoum_S) June 23, 2021