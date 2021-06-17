-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

بوقدوم يُطلع نظيره التونسي على استعدادات الجزائر لاحتضان القمة العربية

الشروق أونلاين
  • 1577
  • 2
بوقدوم يُطلع نظيره التونسي على استعدادات الجزائر لاحتضان القمة العربية

أطلع وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم نظيره التونسي عثمان جرندي، على استعدادات الجزائر لاحتضان اجتماع القمّة العربيّة المُقبلة.

وقال وزير الخارجية التونسي في تغريدة له على صفحته الرسمية عبر تويتر “أطلعني أخي صبري بوقادوم على استعدادت الجزائر الشقيقة لاحتضان اجتماع القمّة العربيّة المُقبلة.”

تنسيق جزائري تونسي تحسبا لاجتماع وزراء الخارجية العرب

وكان وزير الخارجية صبري بوقدوم قد تلقى يوم 12 جوان الجاري مكالمة هاتفية من نظيره التونسي عثمان جرندي لتنسيق المواقف تحسبا لاجتماع وزراء الخارجية العرب.

وكشف وزير الخارجية التونسي في تغريدة له عبر صفحته الرسمية على تويتر أن المكالمة جاءت لتنسيق المواقف حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف وزير الخارجية التونسي “جددنا التأكيد على متانة أواصر الأخوة والمصير المشترك لبلدينا وتشاورنا بخصوص أهم الملفات العربية المعروضة على اجتماع وزراء الخارجية العرب القادم بالدوحة”.

مقالات ذات صلة
تشريعيات الجزائر ركيزة أساسية في مسيرة الديمقراطية

تشريعيات الجزائر ركيزة أساسية في مسيرة الديمقراطية

 بن قرينة: سأستقيل إذا ثبت التزوير على حركة البناء

 بن قرينة: سأستقيل إذا ثبت التزوير على حركة البناء

641 ألف مترشح لـ”البيام” ولا قطع للأنترنيت

641 ألف مترشح لـ”البيام” ولا قطع للأنترنيت

أمين عام اتحاد العلماء المسلمين: الإعلام الدولي يتعامل مع انتخابات الجزائر بازدواجية المعايير

أمين عام اتحاد العلماء المسلمين: الإعلام الدولي يتعامل مع انتخابات الجزائر بازدواجية المعايير

إجراء التجارب على العمارة التقنية لتسيير جامع الجزائر

إجراء التجارب على العمارة التقنية لتسيير جامع الجزائر

هكذا يجب أن يتعامل التلاميذ مع الامتحانات الرسمية

هكذا يجب أن يتعامل التلاميذ مع الامتحانات الرسمية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
2
  • معتوق ميلود

    اتفق العرب على ألا يتفقوا ... عبارة تتردد كثيرا وأصلها أن غولدا مائير بعد حرق المسجد الأقصى سنة 1969 قالت: ستعود القدس للفلسطينيين حين يتفق العرب وهذا لن يحدث أبدا أو على الأقل في المستقبل المنظور ... وأظهرت الأيام والسنين صدق نبوءة هذه الكاهنة الصهيونية التي تبوأت رئاسة حكومة العدو بعد احتلال الصهاينة للضفة والقدس والجولان خلال حرب سنة 1967 ...

    0
  • محمد محمدي

    و نعم الجيرة و نعم الجار انت يا تونس يا خضراء

    34

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد