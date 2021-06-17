بوقدوم يُطلع نظيره التونسي على استعدادات الجزائر لاحتضان القمة العربية

أطلع وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم نظيره التونسي عثمان جرندي، على استعدادات الجزائر لاحتضان اجتماع القمّة العربيّة المُقبلة.

وقال وزير الخارجية التونسي في تغريدة له على صفحته الرسمية عبر تويتر “أطلعني أخي صبري بوقادوم على استعدادت الجزائر الشقيقة لاحتضان اجتماع القمّة العربيّة المُقبلة.”

تنسيق جزائري تونسي تحسبا لاجتماع وزراء الخارجية العرب

وكان وزير الخارجية صبري بوقدوم قد تلقى يوم 12 جوان الجاري مكالمة هاتفية من نظيره التونسي عثمان جرندي لتنسيق المواقف تحسبا لاجتماع وزراء الخارجية العرب.

وكشف وزير الخارجية التونسي في تغريدة له عبر صفحته الرسمية على تويتر أن المكالمة جاءت لتنسيق المواقف حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف وزير الخارجية التونسي “جددنا التأكيد على متانة أواصر الأخوة والمصير المشترك لبلدينا وتشاورنا بخصوص أهم الملفات العربية المعروضة على اجتماع وزراء الخارجية العرب القادم بالدوحة”.