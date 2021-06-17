بوقدوم يُطلع نظيره التونسي على استعدادات الجزائر لاحتضان القمة العربية
أطلع وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم نظيره التونسي عثمان جرندي، على استعدادات الجزائر لاحتضان اجتماع القمّة العربيّة المُقبلة.
وقال وزير الخارجية التونسي في تغريدة له على صفحته الرسمية عبر تويتر “أطلعني أخي صبري بوقادوم على استعدادت الجزائر الشقيقة لاحتضان اجتماع القمّة العربيّة المُقبلة.”
أطلعني أخي صبري بوقادوم @Boukadoum_S على استعدادت الجزائر 🇩🇿 الشقيقة لاحتضان اجتماع القمّة العربيّة المُقبلة. pic.twitter.com/jnWTRj5XK2
— Othman Jerandi (@OJerandi) June 16, 2021
تنسيق جزائري تونسي تحسبا لاجتماع وزراء الخارجية العرب
وكان وزير الخارجية صبري بوقدوم قد تلقى يوم 12 جوان الجاري مكالمة هاتفية من نظيره التونسي عثمان جرندي لتنسيق المواقف تحسبا لاجتماع وزراء الخارجية العرب.
وكشف وزير الخارجية التونسي في تغريدة له عبر صفحته الرسمية على تويتر أن المكالمة جاءت لتنسيق المواقف حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأضاف وزير الخارجية التونسي “جددنا التأكيد على متانة أواصر الأخوة والمصير المشترك لبلدينا وتشاورنا بخصوص أهم الملفات العربية المعروضة على اجتماع وزراء الخارجية العرب القادم بالدوحة”.
تنسيق المواقف حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك، محور مكالمتي اليوم مع أخي @Boukadoum_S وزير خارجية🇩🇿 الشقيقة. جددنا التأكيد على متانة أواصر الأخوة والمصير المشترك لبلدينا وتشاورنا بخصوص أهم الملفات العربية المعروضة على اجتماع وزراء الخارجية العرب القادم بالدوحة pic.twitter.com/hJC9EYyJI0
— Othman Jerandi (@OJerandi) June 11, 2021