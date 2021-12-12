بوقرة: أعرف جيدا منتخب قطر وسنحضر له بجدية كبيرة”

قال مدرب المنتخب الوطني المحلي مجيد بوقرة، حول منافس “الخضر” في نصف النهائي، منتخب قطر، أنه يعرف جيدا لاعبيه وطريقة لعبه.

وأضاف بوقرة في ندوة صحفية بعد مباراة المغرب: “أعرف منتخب قطر جيدا، أعرف لاعبيه وطريقتهم في اللعب، سنعاين منافسنا من خلال حصص الفيديو للوقوف على كل النقاط المتعلقة به”.

وأكد “الماجيك” أن منتخب قطر، أكد قوته في هذه البطولة، وتابع: “سنحضر بجدية وتركيز كبيرين لمباراة نصف النهائي، من أجل تحقيق الفوز”.

وعن التأهل المحقق أمام المغرب في ربع النهائي، قال مدرب المنتخب الوطني المحلي: “حققنا هدفنا من المباراة وهو التأهل، اللاعبون قدموا مردودا كبيرا، وفخور جدا بهذا التأهل الذي أدخل الفرحة إلى قلوب الجزائريين في كل أنحاء العالم”.

وخلال حديثه عن الشق الهجومي أشاد بوقرة بيوسف بلايلي، وما قدمه في مباراة المغرب، وقال: “زروقي شاب قدم أقصى ما يمكن تقديمه وكذلك مزياني، ويوسف بلايلي من الصعب تغييره في المباراة، لأنه قادر على صنع الفارق في أي وقت، ورأيتم ذلك في المواجهة”.

ووجه بوقرة بالتحية لكل اللاعبين على عزيمتهم وروحهم القتالية، وأكد أنه ليس من السهل لعب 4 مواجهات في ظرف 11 يوما.