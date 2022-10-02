بوقرة: أعرف منافسينا.. سنحضّر بصفة عادية والجزائر ستنظم أفضل بطولة

قال إنه سيلعب "شان 2025" بمنطق التواضع والحذر

رفض مدرب المنتخب الوطني المحلي، مجيد بوقرة، الإفراط في الثقة الزائدة والحماس المبالغ فيه عندما تحدث عن نتائج قرعة بطولة إفريقيا للاعبين المحليين بالنسبة لـ”الخضر”، مشيرا إلى أنه سيلعب هذه الدورة بحسابات مباراة بمباراة، على اعتبار أنه يتوقع حدوث عديد المفاجآت في النسخة السابعة من البطولة الإفريقية، لكنه أكد بالمقابل بأنه يثق كثيرا في لاعبيه المتحمّسين على اللعب أمام جماهيرهم والمنافسة على اللقب.

وتجري النسخة السابعة من بطولة إفريقيا للاعبين المحليين بالجزائر، في الفترة الممتدة من 13 جانفي إلى 4 فيفري من العام المقبل، وستعرف مشاركة 18 منتخبا لأول مرة، والتي جرى تقسيمها إلى خمس مجموعات كاملة، منها 3 مجموعات تضم 4 منتخبات، ومجموعتان تضم 3 منتخبات، على أن يتأهل منتخبان من المجموعات الثلاث الأولى ومنتخب واحد من المجموعتين الرابعة والخامسة إلى الدور ربع النهائي.

اللاعبون متحمّسون للعب أمام الأنصار وثقتي كبيرة فيهم

وقال، السبت، بوقرة في تصريحات لوسائل الإعلام مباشرة بعد انتهاء حفل القرعة الذي جرى بدار الأوبيرا بأولاد فايت، ردا على سؤال متعلق برأيه في مجموعة الجزائر: “بالطبع إجراء القرعة يسمح لنا بالتركيز على طريقة لعب منافسينا والتحضير الجيّد للبطولة”، مضيفا: “نحن سعداء بنتائج القرعة وسنحضر بنفس الطريقة التي تعودنا عليها مهما كان اسم المنافس”، وتابع مدرب “الخضر”: “أتوقع الكثير من المفاجآت في بطولة إفريقيا للاعبين المحليين لأن الكثير من المنتخبات ستأتي برغبة قوية في التألق وستعلب في ظروف جيدة”، قبل أن يضيف: “نعرف منتخب ليبيا جيّدا، أما بالنسبة لمنتخبي أوغندا والموزمبيق فلا أتوفر على معلومات كثيرة، لكنني على دراية بطريقة لعبهما، كما أنهما يضمان عديد لاعبي المنتخب الأول مثل المنتخب السوداني مثلا”.

وحرص بوقرة في التأكيد على ضرورة التحلي بالتواضع والحذ خلال “شان 2025″، وصرح بهذا الخصوص: “يجب علينا أن نحترم المنافسين مهما كان الاسم لأننا ندرك جيّدا صعوبة مثل هذه المسابقات”، مضيفا: “مثل هذه البطولات لا تخلو من المفاجآت فهناك دائما حصان أسود ونتائج غير متوقعة”، ولم يفوت الدولي السابق الفرصة لتوجيه النصيحة للاعبيه وقال: “علينا التحلي بالتواضع وتوخي الحذر ونلعب مباراة بمباراة. سنركز على البطولة بالتدرج بمفهوم لقاء بعد لقاء”، وأردف: “لدي ثقة كبيرة في اللاعبين، خاصة أننا سنلعب البطولة على أرضنا”، كما توقع نجم “الخضر” السابق أن تنجح الجزائر في تنظيم بطولة استثنائية، وأكد بهذا الشأن: “أنا سعيد جدا لأن الجزائر ستنظم هذه البطولة. كنت أنتظر هذه المناسبة منذ فترة طويلة”، وأردف: “أتوقع أن تكون البطولة المقبلة الأنجح والأحسن في التاريخ”، وتابع: “كل شيء سيكون رائعا في الجزائر، الطقس جميل ويسمح لنا بلعب كرة قدم جميلة، فضلا عن توفر الملاعب الجديدة والجيّدة”.

إلى ذلك، وجه بوقرة رسالة قوية إلى لاعبيه قبل انطلاق “شان 2025، عندما أبرز دورهم بخصوص النتائج الجيّدة التي يسجلها مع المنتخب المحلي منذ فترة دون أن يتفرّد لوحده بهذا الانجاز، وصرح: “لقد عملنا جيدا منذ فترة مع المنتخب المحلي والفضل يعود للاعبين الذين ساندوني كثيرا”، وتابع: “نحن متحمسون للعب أمام جماهيرينا ويمكننا الآن العمل على تفاصيل التحضير للبطولة بعد أن تعرفنا على منافسينا”.