بوقرة: الحكم أفسد العرس

جائزة أخرى لِبراهيمي

قال الناخب الوطني مجيد بوقرة إن حكم الساحة الأرجنتيني فاكوندو تيو، لم يكن في مستوى سمعة الفريقَين الجزائري والمصري.

وأوضح مجيد بوقرة أن الحكم بالغ في “معاقبة” لاعبي المنتخب الوطني المحلي، في إشارة إلى البطاقات الصفراء الثلاث وعقوبة الطرد.

ولا يملك الحكم الأرجنتيني – البالغ من العمر 39 سنة – خبرة بِالمنافسات الكبيرة، ذلك أنه لم ينل الشارة الدولية لـ “الفيفا” سوى منذ سنتَين فقط.

وعن تموقع المنتخب الوطني المحلّي ثانيا في لائحة الترتيب، قال بوقرة في تصريحات إعلامية عقب مواجهة مصر سهرة الثلاثاء، إنه لا يأسف لِهذا التصنيف، كون مركز الوصافة جاء استنادا إلى قاعدة اللعب النظيف أو معيار الانضباط (البطاقات الصفراء والحمراء)، وليس بِسبب الخسارة أو التعادل.

وبِخصوص طرد اللاعب البديل ياسين تيطراوي، ردّ الناخب الوطني بِالقول إن مهاجم نادي البارادو مازال فتيّا (18 سنة)، ويفتقد للتجربة في الاستحقاقات الدولية.

وعن مشوار تلاميذه في دور المجموعات، قال بوقرة إنه راضٍ عن العروض الفنية المقدّمة والنتائج المسجّلة، في المقابلات الثلاث.

وبِشأن مواجهة ربع نهائي كأس العرب أمام المغرب، وصف بوقرة اللقاء بِالمواجهة الجوارية التي تُشبه مباراة مصر. وقال إنه سيجتهد لِرسم التكتيك المناسب، من أجل تجاوز هذه العقبة وبلوع محطّة المربّع الذهبي.

في سياق آخر، نال قائد المنتخب الوطني المحلّي ياسين براهيمي جائزة أحسن لاعب في مواجهة مصر.

وكان براهيمي قد حاز المكافأة ذاتها في مباراة الجولة الثانية أمام لبنان، مقابل إحراز زميله المهاجم بغداد بونجاح جائزة لقاء السودان في جولة رفع الستار.