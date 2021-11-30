أكد مدرب المنتخب الوطني المحلي مجيد بوقرة على ضرورة الفوز والخروج بالنقاط الثلاث أمام السودان، من أجل تحقيق انطلاقة جيدة في كأس العرب..

وقال بوقرة صبيحة الثلاثاء في ندوة صحفية تسبق مباراة السودان: “اللاعبون متحفزون لخوض منافسة كأس العرب، وقمنا بالتحضيرات اللازمة على أمل تحقيق انطلاقة جيدة”.

وأضاف بوقرة متحدثا عن مباراة السودان: “المباراة الأولى دائما مهمة في المنافسات لذلك سنعمل على الفوز أمام السودان، ونحن مطالبون بعدم الاستخفاف بالمنافسين”.

وقال مدرب المنتخب المحلي، أن وجود لاعبين من المنتخب الأول، في المنتخب المحلي يشكل إضافة كبيرة في منافسة كأس العرب، وسنعمل على الفوز بكل المباريات التي نلعبها دون النظر إلى نتائج المنتخبات الأخرى”.

وأكد بوقرة أن المنتخب الجزائري مستعد لمواجهة أي ضغط، بفضل خبرة لاعبيه، وأضاف: “نريد رفع الراية الوطنية عاليا في هذه المنافسة، كأس العرب أول منافسة لي كمدرب أفتخر بتمثيل الجزائر فيها “.