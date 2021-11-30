-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
نشرية حول الطقس: أمطار غزيرة عبر هذه الولايات
رياضة

بوقرة: الفوز على السودان مهم جدا لتحقيق بداية مثالية

سليم.ع
  • 162
  • 0
بوقرة: الفوز على السودان مهم جدا لتحقيق بداية مثالية

أكد مدرب المنتخب الوطني المحلي مجيد بوقرة على ضرورة الفوز والخروج بالنقاط الثلاث أمام السودان، من أجل تحقيق انطلاقة جيدة في كأس العرب..

وقال بوقرة صبيحة الثلاثاء في ندوة صحفية تسبق مباراة السودان: “اللاعبون متحفزون لخوض منافسة كأس العرب، وقمنا بالتحضيرات اللازمة على أمل تحقيق انطلاقة جيدة”.

وأضاف بوقرة متحدثا عن مباراة السودان: “المباراة الأولى دائما مهمة في المنافسات لذلك سنعمل على الفوز أمام السودان، ونحن مطالبون بعدم الاستخفاف بالمنافسين”.

وقال مدرب المنتخب المحلي، أن وجود لاعبين من المنتخب الأول، في المنتخب المحلي يشكل إضافة كبيرة في منافسة كأس العرب، وسنعمل على الفوز بكل المباريات التي نلعبها دون النظر إلى نتائج المنتخبات الأخرى”.

وأكد بوقرة أن المنتخب الجزائري مستعد لمواجهة أي ضغط، بفضل خبرة لاعبيه، وأضاف: “نريد رفع الراية الوطنية عاليا في هذه المنافسة، كأس العرب أول منافسة لي كمدرب أفتخر بتمثيل الجزائر فيها “.

مقالات ذات صلة
شرف الدين عمارة عضوا في لجنة المالية لـ”الكاف”

شرف الدين عمارة عضوا في لجنة المالية لـ”الكاف”

لاعب منتخب قطر يرشح “الخضر” لبلوغ نهائي كأس العرب

لاعب منتخب قطر يرشح “الخضر” لبلوغ نهائي كأس العرب

ياسين براهيمي أغلى لاعب في كأس العرب 2021

ياسين براهيمي أغلى لاعب في كأس العرب 2021

مبولحي: المهم بالنسبة لنا تشريف الجزائر

مبولحي: المهم بالنسبة لنا تشريف الجزائر

فيدال يتعرض للسرقة أثناء داربي ميلان

فيدال يتعرض للسرقة أثناء داربي ميلان

بالفيديو.. هذه تفاصيل تحضيرات “الخضر” بالدوحة

بالفيديو.. هذه تفاصيل تحضيرات “الخضر” بالدوحة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد