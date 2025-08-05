بوقرة: “الفوز مهم جدا لسنا مرشحين وسنخوض الدورة لقاء بلقاء”

زيان رجل المواجهة ويؤكد نوايا الخضر للذهاب بعيدا في الشان

أكد مدرب المنتخب الوطني مجيد بوقرة على أهمية الدخول بقوة في المنافسة، خاصة وأن المباراة تقام أمام منتخب البلد المستضيف أوغندا، معتبرا الفوز أمام الفريق المضيف بمثابة الانطلاقة المثالية من أجل الوصول إلى أبعد نقطة، محذرا في الوقت ذاته من التهاون وضرورة نسيان المواجهة والتفكير في المستقبل.

وقال بوقرة في تصريحات أدلى بها عقب المواجهة: “من الجيد أن نبدأ المنافسة بمواجهة البلد المستضيف. حتى ندخل مباشرة في الأجواء. رغم أن الجزائر دائمًا ما تجد صعوبات على الأراضي الأوغندية، تحدثت مع اللاعبين، وأكدت لهم أن الضغط سيكون على أوغندا بصفتها صاحبة الأرض والجمهور.. “وهذا ما حاولتُ إيصاله للاعبين، رغم الغيابات التي أثرت علينا لكن فضلنا عدم المغامرة والإبقاء عليهم خارج القائمة”.

وأضاف: “المباراة أصبحت من الماضي، في كرة القدم عليك أن تثبت نفسك مرة أخرى في كل لقاء، الآن أمامنا ثلاث مباريات صعبة للغاية، وعلينا ألّا نغترّ بهذه النتيجة، المباراة السابقة أصبحت خلفنا، والهدف الآن هو التركيز على المباراة القادمة”.

وختم بوقرة تصريحاته بإبعاد الضغط عن اللاعبين، وإزاحة اللقب من مخيلتهم، قائلا: “نحن لسنا مرشحين، وسنواصل العمل خطوة بخطوة، تركيزنا الآن منصبّ على المواجهة المقبلة فقط”.

كما توج مهاجم المنتخب الوطني المحلّي عبد الرحمان مزيان بجائزة رجل المباراة، عقب المجهودات الكبيرة التي بذلها خلال المواجهة، حيث قدم واحدة من أجمل لقاءاته مع المنتخب المحلي، وقاد الخضر للفوز بالمواجهة، حيث كان له نصيب من الأهداف المسجلة، بعد زيارته لشباك أوغندا في الهدف الثاني للخضر في الدقيقة 75، بعد مجهود جماعي مميز، كما بصم على أداء لافت من خلال تحركاته، تمريراته الدقيقة، وحضوره القوي في الخط الأمامي.

وأكد مهاجم المنتخب المحلي، عبد الرحمن مزيان، أن الفوز المحقق أمس الاثنين، أمام منتخب أوغندا، جاء عن جدارة واستحقاق، قائلا: “الفوز جاء عن جدارة واستحقاق، ونشكر البلد المضيف أوغندا على حسن الاستقبال والضيافة، أمام بخصوص المواجهة، فكانت قوية وشهدت صراعات ثنائية كبيرة، وخير دليل أنني فقد أحد أسناني في المواجهة”.