قال إنه ليس هنا لإرضاء الجميع وبرّر استبعاد اللاعبين المحليين

حرص مدرب المنتخب الوطني المحلي، مجيد بوقرة، على الرّد على الانتقادات التي طالته بسبب قائمة الـ23 لاعبا الذين سيشاركون في كأس العرب قطر 2021، وذلك بعد إقصاء الكثير من اللاعبين الناشطين في البطولة الجزائرية، والاستنجاد بلاعبي المنتخب الأول والمحترفين بالدوريات العربية، وكان عدد من اللاعبين قد عبروا عن غضبهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، على غرار حارس مرمى نادي الحزم السعودي مليك عسلة، ومحمد بن يطو مهاجم نادي الوكرة القطري، وكذلك أيوب عزي مدافع نادي المرخية القطري.

وقال بوقرة في تصريحات لقناة الاتحاد الجزائري لكرة القدم على “يوتيوب” بخصوص قائمة اللاعبين: “أنا أعرف أننا لا نلقى الإعجاب من طرف الجميع، لكننا أيضا لسنا هنا لإرضاء الجميع، نحن لا نعمل وفق هذه الطريقة، لدينا هويّة وطريقة لعب ولدينا فلسفتنا الخاصة في العمل”، وعن إقصاء اللاعبين المحليين الذين شاركوا في التربصات السابقة، قال بوقرة: “تابعت الكثير مما قيل عن عدم الاعتماد على نفس اللاعبين الذين شاركوا في التربصات الماضية، لكن لو تتابعون تصريحاتي السابقة، كنت أقول دائما إن بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين (الشان 2023) هي الهدف الأول لنا، خاصة أنها ستجرى في الجزائر التي لم تنظم أي بطولة كبيرة منذ العام 1990″، وتابع: “اللاعبون كانوا يعرفون كل شيء بخصوص تركيبة قائمة كأس العرب، خطابي كان واضحا منذ أول مباراة ودية لنا أمام ليبيريا، لقد قلت لهم إن الهدف الأول لنا هو بطولة إفريقيا، لقد كوّنا فريقا قويا ونحن فخورون بذلك”، قبل أن يضيف: “أعرف شعور الإحباط الذي يصيب اللاعبين وأتفهّم ذلك، لكنني أؤكد لكم أنني تحدثت مع الجميع، وقد تفاعلوا بشكل إيجابي وقالوا لي إنهم سيكملون العمل بنفس العزيمة لحجز مكان لهم في المنتخب”.

جميع المنتخبات تريد الفوز على الجزائر ولن نستخف بأي منافس

من جهة أخرى، عبّر القائد السابق لـ”الخضر” عن صدمته لردود الأفعال التي صاحبت الإعلان عن القائمة، قائلا: “كانت هناك العديد من ردود الأفعال السلبية مثل قلة الاحترام والظلم..!! (الحقرة)، يجب على الناس ألا يثيروا مثل هذه المشاكل حول مشروعي..علينا ألا نمرر مثل هذه الرسائل السلبية، يجب الحفاظ على الروح المعنوية وروح المجموعة”، قبل أن يؤكد بأن هدفه خلال كأس العرب هو التتويج باللقب، قائلا: “سنفعل كل شيء للتتويج بلقب كأس العرب..لا أعتقد أنه يوجد أي فريق أو مدرب يشارك في بطولة ولا يرغب في الظفر بلقبها”، وتابع: “ستكون البطولة قوية وجيدة، خصوصا أنها مسابقة جديدة، من جهتنا سنقوم بتسيير المشوار مباراة بمباراة، سنحترم كل المنافسين وسنخوض كل لقاء وكأنه نهائي”، وأردف: “أعلم أن الجميع يسعى للإطاحة بنا، وذلك بفضل النتائج الباهرة التي حققها المنتخب الأول، ولكننا نعرف كيف سنسيّر هذا الضغط، أنا واثق من أن اللاعبين سيقدمون كل ما لديهم لأجل أن يسعدوا الشعب الجزائري”.

وفي سياق آخر، كشف بوقرة عن سعادته بقيادة “الخضر” في كأس العرب، مشيدا بالظروف التي ستجرى فيها، على غرار الملاعب والمرافق، وقال بوقرة في هذا الشأن: “أنتظر انطلاق البطولة بفارغ الصبر، هي مسابقة رائعة، خاصة وأننا سنحظى بفرصة اللعب على الملاعب المخصصة لمونديال قطر 2022، وأمام الجمهور، العديد من اللاعبين لا يلعبون أمام الأنصار منذ فترة طويلة”، وأضاف: “كأس العرب ستشهد مشاركة دول عربية عديدة وسيخوضها كل فريق بفخر واعتزاز وحماس شديد، أتوقع أن نشاهد مباريات في المستوى العالي، نحن بحاجة فعلا لذلك، خاصة لاعبي المنتخب الأول الذين سيحظون بفرصة اللعب والجاهزية لكأس أمم إفريقيا”، وبالنسبة لمونديال قطر، قال مدرب “محاربي الصحراء”: “أعرف هذا البلد جيدا لقد لعبت ودرّبت هنا، ومثلما قال المدرب جمال بلماضي، فقطر ستنظم أحد أفضل دورات كأس العالم في التاريخ، خاصة من ناحية التنظيم والتسهيلات التي ستقدم للوفود المشاركة والجماهير”، وتابع: “الملاعب والبنى التحتية رائعة، كما أن المشجعين لن يضطروا للسفر لمسافات وساعات طويلة، ويمكنهم مشاهدة عدة مباريات في اليوم. أعتقد أن بطولة كأس العرب ستكون نسخة مصغرة لكأس العالم، وستجعل اللاعبين يحلمون ويبذلون كل ما بوسعهم للظهور بشكل جيد فيها، ولم لا نعمل على المشاركة في كأس العالم”.

بوقرة يُحلّل منافسي “الخضر” ويتحدث عن المرشحين

وتطرق مجيد بوقرة خلال حديثه عن البطولة العربية، إلى المنتخبات المشاركة فيها، مبرزا كلا من تونس والمغرب ومصر، وقال: “أعتقد أن هذه المنتخبات ستشارك بتشكيلات قوية وأغلب لاعبيها من المنتخب الأول مثل تونس ومصر”، وأضاف: “المغرب يملك بعض الامتيازات، كونه سيدخل البطولة وهو يملك لقب بطولة إفريقيا للاعبين المحليين، كما أن لاعبيه متعودون على اللعب معا منذ فترة طويلة”، وتابع: “المغرب مثله مثل تونس ومصر اللتين ستشاركان تقريبا بالمنتخب الأول، ونفس الشيء بالنسبة للبنان والعراق والسودان والإمارات..أعتقد أنها ستكون بطولة رائعة ذات مستوى عال تضمن الإثارة والمتعة”، وبالنسبة لمنافسي المنتخب الوطني، قال بوقرة: “لبنان والسودان ومصر، حلّلنا طريقة لعبهم جيدا، لدينا فكرة واضحة عن كل فريق”، مضيفا: “في رأيي كل المنتخبات المشاركة مرشحة للقب في مثل هذا النوع من البطولات، لا يوجد فريق كبير بين المنتخبات، وعنصر المفاجأة وارد، خاصة إذا حضرت القوة الذهنية للاعبين للتعامل مع المباريات”، وعن جاهزية لاعبيه، قال المدافع السابق: “صحيح أننا نمتلك العديد من الفرديات اللامعة، لكن القوة الذهنية والنفسية مهمة جدا، أعتقد أن لاعبي المنتخب الأول سيوصلون كل هذه الرسائل لبقية اللاعبين”.