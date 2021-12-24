بوقرة: “تتويجنا مستحق وعشنا لحظات لا يمكنني وصفها”

قال مدرب المنتخب الوطني المحلي، مجيد بوقرة أن تتويج “الخضر” بكأس العرب كان عن جدارة واستحقاق، والمهم الهدف تحقق بإسعاد الشعب الجزائري.

وأكد بوقرة في اتصال مع القناة الإذاعية الأولى، أن الأمور سارت بشكل جيد خلال منافسة كأس العرب: ” فزنا بالكأس عن جدارة وأهنئ اللاعبين، والمهم أننا فرحنا الشعب الذي كان في انتظارنا في كل مباراة، إلى غاية التتويج”.

وأضاف بوقرة أن شعوره بالتتويج لا يوصف: ” هذا أول تتويج في مشواري مع المنتخب كمدرب، وشعوري لا يوصف بهذا اللقب، وبالاحتفالات التي عشناها بعد عودتنا، والتي ذكرتنا بأجمل اللحظات التي عشناها من قبل، بعد الإنجازات المحققة من طرف المنتخب”.

وتحدث بوقرة عن بلايلي وسعيود، حيث قال: ” بلايلي لاعب قادر على صنع الفارق في أي وقت خلال المباراة، وسعيود لديه إمكانات كبيرة، تمكن من تغيير نتيجة المباراة في النهائي بعد دخوله”.

وختم بوقرة: ” تتويجنا هو تتويج للجميع، لبلماضي والطاقم الفني للمنتخب الأول وكذا الطاقم الطبي، نعمل جميعا كعائلة واحدة ولدينا مشروع واحد”.