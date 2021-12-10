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رياضة

بوقرة: جاهزون للمغرب.. وسنقرر بخصوص بونجاح

سليم.ع
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بوقرة: جاهزون للمغرب.. وسنقرر بخصوص بونجاح

أكد مدرب المنتخب الوطني مجيد بوقرة جاهزية “الخضر” للمواجهة المرتقبة السبت أمام المغرب لحساب ربع نهائي كاس العرب..

وقال بوقرة في الندوة الصحفية التي تسبق المباراة: ” جاهزون لمباراة المغرب، التي تعتبر داربي قوي، والأحسن سيتمكن من تحقيق الفوز”.

وتحدث “الماجيك” عن بغداد بونجاح، وقال: “بغداد لاعب مهم جدا، وهو لاعب لا يتأثر بالانتقادات، فهو مهاجم بإمكانه دائما الضغط على دفاع المنافس، ويخلق المساحات اللازمة”.

وعن مشاركته مهاجم “الخضر” في مباراة المغرب، ردّ “الماجيك”: ” بونجاح تدرب مع التشكيلة، والطاقم الطبي يتابع حالته، وسنقرر حول مشاركته أمام المغرب من عدمها”.

وحول الحلول التي يلجأ إليها في حال عدم مشاركة بونجاح، أكد بوقرة أنه يثق في إمكانات اللاعب الشاب زروقي، الذي قال بشأنه: ” إنه مهاجم نشيط، ويتحرك كثيرا، وقادر على تقديم الإضافة”.

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