بوقرة: جاهزون لمواجهة قطر وبتعداد مكتمل

قال مدرب المنتخب الوطني مجيد بوقرة، أن المنتخب يحضر بجدية لمواجهة قطر من كل الجوانب، وأنه جاهز لمباراة نصف النهائي.

وأكد بوقرة في ندوة صحفية الثلاثاء: “مباراة المغرب أصبحت من الماضي، ونحضر لمباراة قطر من كل الجوانب، ونحن منذ البداية نحضر لكل لقاء وكأنه نهائي”.

وأضاف بوقرة متحدثا عن استرجاع اللاعبين، بعد خوضهم لأربع مباريات في فترة قصيرة: “ليس لدينا مشكل بدني، التشكيلة استرجعت كما ينبغي، بفضل مجهودات الطاقم الطبي وكذا الإمكانيات الكبيرة المتوفرة”.

وبخصوص التعداد قال بوقرة: “نحضر بتعداد مكتمل، ولا توجد أي إصابات في صفوف المنتخب”.