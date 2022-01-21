بوقرة رفقة زطشي في المدرجات

حضر الناخب الوطني الذي يُشرف على منتخب المحلّيين بطل العرب مجيد بوقرة، الجمعة، فعّاليات مباراة نادي البارادو وضيفه اتحاد بسكرة.

واحتضن ملعب “محمد بن رابح” بِالدار البيضاء أطوار هذه المباراة، لِحساب الجولة الـ 14 من عمر بطولة القسم الوطني الأوّل. وانتهت لِمصلحة نادي البارادو بِهدف لِصفر.

وكان مجيد بوقرة في مدرجات الملعب رفقة مساعده جمال مصباح، فيما غاب مدرب حرّاس منتخب المحليين محمد بن حمو، بِسبب انشغاله مع “الخضر”، بعد أن استعانت بِخدماته “الفاف” لِتعزيز العارضة الفنية في كأس أمم إفريقيا 2022 بِالكاميرون.

وحضر أيضا إلى جانب بوقرة ومصباح، خير الدين زطشي الرئيس السابق لـ “الفاف” ونادي البارادو.

ويكون بوقرة ومساعده مصباح قد شرعا في التحضير لِبطولة إفريقيا للاعبين المحليين، المُقرّر تنظيمها بِالجزائر ما بين الـ 8 والـ 31 من جانفي 2023.

وتُجرى هذه المنافسة الكروية القارية للاعبين المحلّيين بِميادين “5 جويلية 1962″ بِالعاصمة، و”مصطفى شاكر” بِالبليدة، و”محمد حملاوي” بِقسنطينة، و”19 ماي 1956″ بِعنابة. وبِمشاركة 16 منتخبا.

ويضع الناخب الوطني مجيد بوقرة أمر حضوره لِمقابلات البطولة، ضمن برنامجه لِاكتشاف مواهب المنافسة، وتعزيز صفوف محلّيي “الخضر” استعدادا لـ “شان” 2023.