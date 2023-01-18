بوقرة: سعداء بالتأهل وعلينا احترام ماجر وكل اللاعبين القدامى

بدد مخاوف معاناة بعض اللاعبين من الإصابة

عبر مدرب المنتخب الوطني المحلي، مجيد بوقرة، عن سعادته بالفوز على منتخب إثيوبيا بنتيجة هدف دون رد والتأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة إفريقيا للاعبين المحليين الجارية بالجزائر، مبرزا دور لاعبيه في هذا التأهل بالنظر للمجهودات التي بذلوها خلال المباراة، وأشاد بوقرة بدور الجماهير في عم “محليي الخضر” في طريق التتويج باللقب القاري، ولو أنه اعترف بوجود بعض النقائص وفي مقدمتها غياب الفعالية الهجومية، ما فوّت على زملاء مزيان تضييع العديد من الفرص السانحة للتسجيل.

وكان المنتخب الوطني المحلي فاز،الثلاثاء، على نظيره الإثيوبي بنتيجة هدف دون رد، على ملعب نيلسون مانديلا، في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بـ”شان 2022“، وسجل المهاجم أيمن محيوص هدف الفوز وهو الثاني له شخصيا ولـ”الخضر”، لينفرد أشبال بوقرة بصدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، في وقت يحتل فيه الموزمبيق المركز الثاني برصيد 4 نقاط بعد تسجيله لمفاجأة مدوية بفوزه على المنتخب الليبي بنتيجة ثلاثة أهداف لهدفين، ويواجه “الخضر” الموزمبيق في الجولة الثالثة والأخيرة السبت المقبل في لقاء حسم صدارة المجوعة.

وقال مجيد بوقرة، الثلاثاء، في الندوة الصحفية التي أعقبت لقاء إثيوبيا، ردا على سؤال متعلق بشعوره بعد التأهل: “سعيد بالتأهل وبأداء اللاعبين..لقد قمنا بتغيير طريقة اللعب أمام المنتخب الإثيوبي، حيث اعتمدت على النهج التكتيكي 3-5-2، وهي الطريقة التي جربتها خلال تربص طبرقة في تونس”، وأضاف: “خلال الشوط الأول كنا جيّدين، واللاعبون كانوا منضبطين تكتيكيا، لكننا لم نستغل جيّدا المساحات التي كانت في ظهر دفاع إثيوبيا مما جعلنا نعجز عن التسجيل، على كل حال نحن سعداء بالتأهل لكننا لم نضمن المركز الأول، وسنسعى للحصول على ذلك في المباراة المقبلة أمام الموزمبيق”، مشيرا إلى أنه سيسعى إلى الفوز في المواجهة الأخيرة بالمجموعة من أجل ضمان صدارة المجموعة، قبل أن يتحدث عن مشكل الإرهاق والتراجع البدني في الدقائق الأخيرة، وصرح: “يجب ألا ننسى أننا عانينا بدنيا في الدقائق الأخيرة، ولو أن هذه المشكلة تعاني منها كل المنتخبات في البطولة”.

إلى ذلك، دافع بوقرة بقوة عن خياره التكتيكي وطريقة اللعب باعتماده على 3 لاعبين في محور الدفاع، قائلا: “الخطة التي لعبنا بها ليست دفاعية، بل بالعكس كانت هجومية، كان ينقصنا الضغط أكثر على المنافس للاستفادة من المساحات، فضلا عن اللمسة الأخيرة والفعالية الهجومية”، مشيرا إلى أن خطته كانت تعني الاستفادة من الظهيرين بلخيثر ولعوافي من الناحية الهجومية على اعتبار أن منتخب إثيوبيا يلعب متكتلا في الوسط ويترك فراغات كبيرة على الأجنحة، وبرر نجم غلاسكو رانجرز الأسكتلندي السابق غياب الفعالية في المنتخب الوطني، بالقول: “اللمسة الأخيرة تحدثت عنها كثيرا وهذا أمر يقلقني كثيرا، لكن هناك عدة عوامل كالتعب والضغط أثرت في تركيز اللاعبين.. سنبقى إيجابيين ونعمل على حل المشكلة بالعمل خلال التدريبات وتجريب العديد من الحلول مستقلا. طريقة اللعب التي جربناها أمام إثيوبيا سمحت لنا باختبار أمور جديدة واكتشاف قدرات أخرى لدى بعض اللاعبين”.

من جهة أخرى، حرص مدرب “الخضر” على الإشادة بلاعبيه وإبراز التزامه بالخطط التكتيكية واحترام التعليمات والمجهودات الكبيرة التي بذلوها لحد الآن، وقال: “نملك لاعبين يتمتعون بالجودة في اللعب ويتأقلمون مع عدة خطط، ولهذا وقع الاختيار على هذه الطريقة أمام إثيوبيا، خاصة أنها تسمح لنا بلعب الهجمات السريعة والمرتدة”، قبل أن يضيف: “أشكر اللاعبين على كل المجهودات التي بذلوها لحد الآن. صدقوني إنّهم لا يتأخرون في تطبيق كل التعليمات”، وعن الحضور الجماهيري واللاعبين الدوليين السابقين لمساندة المنتخب المحلي في “شان 2022″، أوضح بوقرة: “الجمهور كان إيجابيا وساند اللاعبين، كما أنني التقيت بزملائي السابقين في المدرجات على غرار كريم زياني وحسان يبدة، فضلا عن رابح ماجر الذي كان هو الآخر حاضرا… هذا شيء رائع بالنسبة لنا مع تواجد نجوم سابقين من كل الأجيال”، وختم: “إنه أمر محفز للاعبين المحليين الذين لقوا أيضا رسائل تشجيع من نجوم المنتخب الأول كرياض محرز ويوسف بلايلي.. من الجيد رؤية كل هذا الدعم للاعب المحلي”.

وفي سياق آخر دافع بوقرة عن الأسطورة رابح ماجر بعد صافرات الاستهجان التي طالته من طرف جماهير ملعب نيلسون مانديلا، وقال بهذا الخصوص: “دعم الجماهير كان إيجابيا أما بخصوص ما حدث أو أن أقول أنه يجب أن نبقى إيجابيين”، وتابع: “لا يجب أن ننسى خير اللاعبين القدامى سواء تعلق الأمر برابح ماجر أو لاعبين آخرين..على كل حدثت بعض الأمور لكن يجب أن نبقى إيجابيين الأمر يتعلق بالمنتخب الوطني وبلدنا”، وختم: “أود أن أشكر كل اللاعبين القدامى الذين حضروا هنا وقدموا دعمهم للمنتخب الأول”.

توفيق. ع