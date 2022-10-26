بوقرة: “سنجري تربصا آخر بدبي ونلعب أمام سوريا والكويت”

في سياق متصل، كشف المدرب الوطني للاعبين المحليين، مجيد بوقرة، عن برنامج المباريات الودية المقبلة لرفاق القائد شعيب كداد، لتحضير كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين، المقررة مطلع العام القادم في الجزائر.

وقال “الماجيك”، الأربعاء، في تصريحات لوسائل الإعلام قبل التنقل إلى تونس للدخول في معسكر مغلق بمدينة طبرقة “لعبنا حوالي ثماني مباريات ودية تحضيرية أمام منتخبات إفريقية، وسنلعب مقابلتين في تربص تونس أمام مالي والنيجر”.

وأضاف “سنتوجه بعدها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لإجراء تربص آخر هناك، وسنواجه كلا من منتخبي سوريا والكويت، لقد اخترنا هذين المنتخبين العربيين من أجل التحضير لمباراتنا في الشان ضد ليبيا التي تتواجد في مجموعتنا”.

كما يأمل “الماجيك” برمجة مباريات أخرى خلال شهر نوفمبر القادم لبلوغ مستويات متقدمة من التحضيرات قبل دخول المنافسة في شهر جانفي “نعمل على برمجة المزيد من المباريات خلال شهر نوفمبر، ونأمل أن نخوض 4 مباريات على الأقل”.